CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Bülent Kandemir, Özgür Özel öncülüğünde kurulan yeni siyasi oluşum olan Yeni Parti’nin Alanya İlçe Başkanı olarak göreve başladı. Kandemir ile birlikte İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz ve çok sayıda yönetim kurulu üyesi de yeni partiye katıldı. Kandemir’in istifasının ardından CHP Alanya İlçe Başkanlığı koltuğu boş kaldı.

KALABALIK YENI PARTI BINASINA YÜRÜDÜ

CHP Alanya İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, Kandemir’in açıklamasının ardından “Özgür Başkan, Özgür Türkiye” ve “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atarak Yeni Parti binasına yürüdü. Yürüyüşün ardından yeni parti binasında Türk bayrağı ve parti afişleri açıldı.

“TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURANLAR OLARAK BURADAYIZ”

Partililere hitap eden Bülent Kandemir, konuşmasına 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’ne dikkat çekerek başladı. Kandemir, görevini doğru, gerçek ve şeffaf şekilde yapan basın mensuplarının gününü kutladıklarını belirterek, “Bugün, tarihin kırılma anlarının birinde, tarihin doğru tarafında duranlar olarak herkesi saygıyla selamlıyor ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün 24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele günüdür. Görevlerini doğru, gerçek ve şeffaf şekilde yapan basın mensuplarının bu önemli gününü kutluyor, bugün çıktığımız yolda her zaman yanınızda olduğumuzu, şeffaf ve hesap, verebilir siyasetin temsilcileri olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

KANDEMİR LOZAN VURGUSU YAPTI

Konuşmasında Lozan Barış Antlaşması’nın 103. yıl dönümüne de değinen Kandemir, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Kandemir, "Bugün, aynı zamanda Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıldönümüdür. Türk vatanının tam bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün dünyaya ilan edildiği bu günde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan kahramanımız İsmet İnönü'yü saygı ve minnetle anıyoruz. Ancak görülmektedir ki, emperyalist güçler aradan 103 yıl geçse de amaçlarından vazgeçmemiştir. Onların hayalinde, madenlerini yabancıların işlettiği, çöplerinin bu topraklara ithal edildiği, göçmen dalgalarında tampon bölge olarak kullanılan bir Türkiye vardır. Yürütülen Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında emperyalist güçler pervasızlaşmış ve ve gözünü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Partisi olan CHP'ye dikmiştir. Bu amaçla işgal kuvvetleri içten ve dıştan saldırıya geçmiş, CHP ilkesizleştirilmiş ve fiilen tasfiye edilmiştir. Şu anda hepinizin yüzlerindeki hüznü görüyorum. Verdiğimiz kararın zorluğunu, bu adanmışlığı hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak Atamızın gençliğe hitabede bizlere öğütlediği gibi içinde bulunduğumuz durumdaki olumsuzlukları düşünme zamanında değiliz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi yeni bir yol açma zamanıdır. Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz, binalarımıza, makamlara, eşyalara el koyabilirsiniz ancak fikirlerimizi, inancımızı asla değiştiremeyeceksiniz. Bir gün her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız" dedi.

“BİNALARA EL KOYABİLİRSİNİZ, FİKİRLERİMİZE ASLA”

Kandemir, “Binalarımıza, makamlara, eşyalara el koyabilirsiniz ancak fikirlerimizi, inancımızı asla değiştiremeyeceksiniz. Bir gün her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız” diye konuştu.

“İLÇE YÖNETİMİMİZLE BİRLİKTE İSTİFA EDİYORUZ”

Özgür Özel’in istifasını sunduğunu ve yeni oluşumun kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na verildiğini belirten Kandemir, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bölge ve mahalle temsilcileriyle birlikte görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Kandemir, "Değişimin lideri Özgür Özel bugün istifasını sunmuştur. Yeni oluşumun kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilmiştir. Bugün hepimize düşen vatani görev bellidir. Bu koşullar içerisinde üzerimize düşen görevi yerine getiriyor, ilçe başkanı olarak ilçe yönetimimiz, kadın ve gençlik kollarımız, bölge ve mahalle temsilcilerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Açıkça ifade etmek gerekir ki artık milli mücadele sürecindeyiz. Bu süreç içerisinde hiçbirimizin bir makam beklentisi yoktur. Bizlere düşen görev ne olursa olsun, büyük bir cesaretle bu yolu yürüyeceğiz" dedi.

“YENİ PARTİ VATANA, MİLLETE, ALANYAMIZA HAYIRLI OLSUN”

Yeni Parti’nin yalnızca belli bir grubun değil, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla ortaya çıktığını söyleyen Kandemir, ülke sevdası taşıyan herkesi bu oluşuma davet etti. Kandemir, "Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yeni Parti, sadece belli bir grubun ve anlayışın değil, doğrudan Türk milletinin azim ve kararlılığıyla ortaya çıkmıştır. Gönlünde ülke sevdası, hedefinde büyük ve güçlü Türkiye olan herkes bu oluşumun doğal üyesidir. Ne bir arkadaşımızı geride bırakacak ne de katılmak isteyen yurttaşlarımızdan uzak duracağız. Değişimin lideri Özgür Özel'i, Silivri zindanında bulunan Ekrem İmamoğlu'nu asla yalnız bırakmayacağız. Bu yolculuk Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının aydınlık Türkiye'sine ulaşana kadar kesintisiz olarak devam edecektir. Yeni Parti vatana, millete, Alanyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)