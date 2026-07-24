Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası yönetimi, esnafın yaşadığı sorunları ve güvenlik taleplerini iletmek üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürü Özgönül'ü makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede, ilçedeki ticari faaliyetlerin daha güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

İŞ BİRLİĞİ NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Edinilen bilgiye göre, özellikle turizm sezonuyla birlikte artan nüfus hareketliliği, ilçedeki ticari güvenliğin sağlanmasını daha kritik hale getiriyor. Emniyet teşkilatı ile esnaf temsilcileri arasında kurulan bu doğrudan iletişim köprüsünün, olası asayiş olaylarının önüne geçilmesinde ve ticari huzurun korunmasında kilit rol oynayacağı belirtildi.

GÜVENLİ TİCARET İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Ziyaret kapsamında, esnafın günlük işleyişte karşılaştığı bölgesel sorunlar masaya yatırılırken, çözüm odaklı ortak çalışmaların hızlandırılacağı aktarıldı. Toplantı, emniyet birimleri ile esnaf odası arasındaki diyaloğun sürekli kılınması yönündeki kararlılık mesajlarıyla sona erdi.