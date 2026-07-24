Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde bulunan Sanayi Yolu'nda yol seviyesinden belirgin şekilde yüksek kalan rögar kapağı, sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. İddiaya göre uzun süredir gerekli düzenlemenin yapılmadığı bölgede birçok araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

Rögar kapağına çarpan otomobil ağır hasar aldı

Son olayda kırmızı renkli Suzuki marka otomobil, seyir halindeyken yol ortasında yükselti oluşturan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön tamponu parçalanırken, alt takımında da ciddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi zarar oluştu.

"Her gün bir araç zarar görüyor"

Bölgedeki esnaf ve yolu sık kullanan sürücüler, aynı noktada benzer olayların sık yaşandığını belirterek yetkililere tepki gösterdi. Vatandaşlar, yol seviyesinin üzerine çıkarak adeta engel haline gelen rögar kapağının aylardır tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Yaşanan kazaların ardından bazı vatandaşlar, belediyelerin sorunu çözmekte geciktiğini savunarak, "Burada neredeyse her gün bir araç zarar görüyor. Bu sorunun çözülmesi için daha ne yaşanması gerekiyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bazı vatandaşlar da, sosyal medyada dile getirilen "Sanayicilerle anlaşmaları mı var?" şeklindeki eleştirileri ile olayı gündeme taşıdı.

Kalıcı çözüm çağrısı

Sürücüler ve çevre esnafı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi'ne çağrıda bulunarak yolun güvenli hale getirilmesini istedi. Vatandaşlar, rögar kapağının yol kotuna uygun şekilde düzenlenmesini ve gerekli asfalt çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını talep etti. Aksi halde bölgede daha ciddi kazaların yaşanmasından endişe duyduklarını belirtti.