Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren OTOKOÇ A.Ş.'nin İstanbul Maltepe'deki genel müdürlük binası, 7 Haziran 2026 sabahı silahlı saldırıya uğradı. Aydınevler Mahallesi'nde bulunan tesiste sabah saatlerinde duyulan silah seslerinin ardından dışarı çıkan çalışanlar, binada maddi hasar oluştuğunu fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. Elde edilen ilk bulgulara göre, maskeli oldukları tespit edilen şüphelilerin binaya ateş açtıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı aktarıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırıya ilişkin derhal adli tahkikat başlatıldığı ve sürecin titizlikle yürütüldüğü duyuruldu.

SALDIRININ ARKASINDAKİ OLASI NEDEN NE?

Yaşanan olayın, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un 5 Haziran'da İzmir'deki bir hastanede sarf ettiği ve kamuoyunda tartışma yaratan sözleriyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından büyük tepki toplayan bu açıklamalar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hukuki süreç başlatmış, Koç ise kamuoyundan özür dilemişti. Emniyet güçlerinin, maskeli şahısların düzenlediği bu silahlı eylemin söz konusu toplumsal tepkilerle bir ilişkisi olup olmadığını çok yönlü olarak araştırdığı bildirildi.