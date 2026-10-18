6-0’ın üzerinden 69 saat geçmiş ve moralsiz, eksik ve kurgu olarak vasat bir Fenerbahçe.

Millî aradan sonra geriye gitmemek için direnen ve savunan bir Alanyaspor.

Saha çamur değil ama ağır.

Stadyum dolu.

Çileli Fenerbahçe taraftarı ve sıkıntılı günler.

Alanyaspor için değişen yok ama değişmeyen hayli fazla.

Maçın ilk düdüğü ile sahasına kapanan, savunmayı her zaman ön planda tutan temsilcimiz topu Fenerbahçe’ye veriyor.

Yaralı, bir o kadar arzulu Fenerbahçe, ligi önemsiyor.

Yorgun ve stresli takımın dirençli hâle gelmesini sağlayan Pereira, ısrarla savunmaya devam ediyor.

Top, Fenerbahçe’nin ayağına gittikçe alışıyor ve 12 şut atıyorlar.

Temsilcimiz her zamanki gibi “2 şut bana yeter” diyor…

Kontra yapar, atar, yatarım hesabı peşinde.

Rakip ceza sahasına 29 kez giderken Alanyaspor kendi gidiyor 3 kez.

Gol beklentisi: 0,04 Alanyaspor.

Gol beklentisi: 2,68 Fenerbahçe.

Ligimizin en kalın santrforu gol ile tanışıyor Lukaku.

1 gol, kaçan penaltı!

İlk yarı skoru: 1-0.

Vasat iki takımdan bir takım çıkarmak biraz zor ama işin içinde Fenerbahçe var!

Her an skoru değiştirecek ayaklar var…

Sayılmayan 3… Tam üç gol atıyor İrfan Can.

Cezaevinde 568 gün sonra Mert Yandaş çıkıyor sahaya!

Kerem tam 5 ay sonra gol atıyor ve Vedat skoru yukarı taşıyor.

Yorulan Fenerbahçe’yi Alanyaspor zorlasa da Ederson geçit vermiyor.

6-0’ı kafasına kazıyan Fenerbahçe, 6-0 hedef koysa bile 3 gol VAR’a takılıyor.

Temsilcimize millî ara iyi gelmediği kesin.

Oyun ve pozisyon fakiriyiz.

Puan alıyoruz, çoğunu da dağıtmaya başlıyoruz.

Maç sonu:

Pereira: “Ligin en iyi geçiş yapan takımıyız, geçişten gol yedik! İkinci yarı pozisyonlarımız vardı. Büyük takımlar sıkıntı yaratıyor. Fenerbahçe bizden iyiydi.”

İsmail Kartal: “Şampiyonlar Ligi defterini kapattık, lige döndük. Kontrol bizdeydi. Karakterli oyuncularımızı kutluyoruz…”

Temsilcimiz Alanyaspor ligin tehlikeli takımı ancak bir önceki yıllardaki temposunun gerisine düşmeye devam ediyor. Üretkenlik, mental olarak yorgun ve bitkin bir Fenerbahçe’ye karşı agresif bir oyun ortaya koyamadı. Savunmada ciddi açıklar vermeye başladılar. İp gibi dizilen savunma sorun yaratmaya devam ediyor. Önde risk almıyor. Topu 90 dakika rakibe verip birkaç uzun topla gol aramak, hatta golü bulmak tamamen rakibin hatası… Bunu bugün Fenerbahçe yapmadı, yapmak için bir lüksü de kalmamıştı.

Vasat Fenerbahçe’nin lige dönüşü adına taraftarına güzel bir hediye oldu.

Alanyaspor cephesi ise büyük takım tesellisi ile meşgul…

Lig devam ediyor, maraton uzun. Sözler yüksek perdeden, sonuç ortada. Bu lig bizim ligimiz…

Kazananı tebrik ediyor, kaybedeni mücadelesinden dolayı kutluyoruz…