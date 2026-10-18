İSPANYA La Liga’da 9. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya gelecek. 18 Ekim 2026 Pazar günü Santiago Bernabéu Stadı’nda oynanacak mücadelede Madrid temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Karşılaşma öncesinde milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’de yer alacağı bilgisi Türk futbolseverlerin ilgisini artırdı.

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Sevilla arasındaki La Liga 9. hafta mücadelesi, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Santiago Bernabéu Stadı’nda oynanacak karşılaşmada iki takım da üç puan için mücadele edecek.

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Sevilla karşılaşmasının Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacağı belirtiliyor.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, ilgili yayın platformlarının güncel yayın akışından karşılaşmaya ulaşabilecek.

ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Real Madrid-Sevilla karşılaşması öncesinde paylaşılan kadro bilgilerine göre milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11’de başlayacak.

Orta sahada görev alması beklenen genç yıldızın, Real Madrid’in hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde Roma karşısında sergilediği performansla dikkat çekmişti. Milli futbolcunun Sevilla karşısındaki performansı da Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

REAL MADRID SAHASINDA GALİBİYET ARIYOR

La Liga’nın 9. haftasında taraftarı önüne çıkacak Real Madrid, Sevilla karşısında galibiyet elde ederek ligdeki hedefleri doğrultusunda yoluna devam etmek istiyor.

Deplasman ekibi Sevilla ise zorlu Santiago Bernabéu deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.