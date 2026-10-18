ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla kent genelinde görev yapan muhtarların gününü kutladı. Muhtarlık kurumunun yerel yönetim anlayışındaki önemine dikkat çeken Başkan Özçelik, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturduğunu belirtti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını, beklentilerini ve ihtiyaçlarını yakından takip eden muhtarların, yerel hizmetlerin planlanması ve vatandaşlara ulaştırılması noktasında önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

'MUHTARLARIMIZ MAHALLELERİMİZİN SESİDİR'

Muhtarların mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla doğrudan iletişim halinde olduğunu vurgulayan Başkan Özçelik, muhtarlık görevinin yalnızca idari sorumluluklardan ibaret olmadığını, aynı zamanda büyük bir özveri ve toplumsal duyarlılık gerektirdiğini ifade etti.

Başkan Özçelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Muhtarlık, mahallesinin sevincini de sıkıntısını da yakından bilen, komşularının derdiyle dertlenen ve çözüm için kapı kapı dolaşan önemli bir kamu görevidir. Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın taleplerini yerel yönetimlere taşıyan en önemli temsilcilerimizdir.”

'HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ'

Alanya Belediyesi olarak kentin tüm mahallelerine eşit hizmet ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Özçelik, bu süreçte muhtarlarla kurulan iletişim ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesinde muhtarların bilgi ve gözlemlerinden yararlandıklarını ifade eden Özçelik, yerel yönetimlerin vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmesi açısından muhtarlık kurumunun vazgeçilmez bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Özçelik, “Alanya’mızın her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak anlayışında muhtarlarımızla kurduğumuz iş birliğine büyük değer veriyoruz. Çünkü bir mahallenin ihtiyacını en iyi bilenlerden biri, o mahallede yaşayan ve vatandaşlarımızla her gün bir araya gelen muhtarlarımızdır” dedi.

'KENTİMİZİN GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYORLAR'

Muhtarların mahallelerin gelişimine katkı sağlayan önemli yerel temsilciler olduğunu belirten Başkan Özçelik, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve mahallelerde karşılaşılan sorunların çözülmesi noktasında yürüttükleri çalışmaların değerli olduğunu ifade etti.

Alanya’nın gelişiminin tüm mahallelerin ihtiyaçlarının gözetilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Özçelik, vatandaşların taleplerini yakından takip eden muhtarların yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde çalışmasının hizmetlerin etkinliğine katkı sunduğunu kaydetti.

Başkan Özçelik, “Kentimizin gelişmesi, mahallelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve halkımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için emek veren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜM MUHTARLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI

Mesajının sonunda görevlerini büyük bir sorumluluk ve özveriyle sürdüren muhtarlara teşekkür eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla iyi dileklerini paylaştı.

Özçelik, “Bu duygu ve düşüncelerle, görevini özveriyle sürdüren muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum” sözleriyle mesajını tamamladı.