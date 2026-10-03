Önce Süper Lig yöneticilerinin bahis dolayısıyla disipline sevk edilmesi, ardından MHK'ya yapılan operasyon ve gözaltılar. Tam çerçeve tamamlanacak derken Süper Lig hakemi Yasin Kol’un yazışmalarının ifşası ve yardımcı hakem olan Göktuğ Hazar Ereli ile birlikte gözaltına alınmasının yankıları futbol dünyasını sarsmaya devam ediyor. Süper Lig’in başlamasına bir hafta kala yapılan bu kapsamlı operasyondan sonra gözaltıların devam edeceğini söyleyen eski hakemlerden Deniz Ateş Bitnel, liglerin ertelenebileceğini dile getirdi. MHK Başkanı da dahil birçok gözaltının olduğu ve maçlara atanacak hakem ve gözlemcilerin eksikliği dolayısıyla ilerleyen günlerde operasyonun genişleyeceğini ifade eden Bitnel, bundan sonra Süper Lig’in oynanma ihtimali olmadığını dile getirdi. Yüzlerce futbolcu, yönetici, başkan derken futbolu kontrol eden kurumda patlak veren gelişmeler ve sonrasında FIFA kokartı olmayan, Süper Lig’de birçok derbiyi yöneten Yasin Kol’un emniyete alınması ise yapılan operasyonun giderek daha da derinleşeceği endişesini yaratıyor.

Yıllarca müsabakalara hakem atayanların, maçları yöneten hakemlerin, başkanların, kulüpte oynayan futbolcuların, yöneticilerin, gözlemcilerin yaşadıkları kirli ilişkilerin bir bir ortaya çıkmasını Türk futbolu adına kara bir leke olarak yaşıyoruz. Yasal ya da yasadışı bahsin futbol endüstrisini nasıl bozduğuna yazışmalar ve gözaltılar ile şahit olmak, spor yazısı yazma adına bize de ciddi anlamda kaygı veriyor. Futbolu yarım asırdır takip eden biri olarak bugüne kadar böyle kapsamlı bir operasyonu görmediğimizi belirtmek isterim. Genelde sezon sonlarına doğru küme düşmeme adına yaşanılanları konuşsak bile bunu ispatlamanın mümkün olmadığı yılları net olarak hatırlıyoruz. Hatır şikesinin belgesiz, maç satın almanın kanıtsız ithamları, şimdilerde yerini WhatsApp ve HTS raporları ile bir bir ortaya dökülmesine bırakırken, şaibesiz bir ligin geleceği adına gençlerimize örnek olmasını diliyoruz. İş adamı ve devlet başkanından fazla para kazanan futbolun içindeki kliklerin pis ilişkilerinin hesabı mutlaka sorulacaktır. Biz diyoruz ki, futbolun içinde olup da hak etmediğinden daha fazla kim kazanç sağlıyorsa kamuoyuna açıklansın. Bir kulübü kaz gibi soyanların, federasyonu çiftlik gibi kullananların, düdüğünü ahlaksızca çalanların, bahise güvenen futbolcuların lisansları iptal edilerek, yasal ve yasadışı bahislerin ortadan kaldırılarak toplumsal çöküntünün de önüne geçilmesi arzu ediyoruz…

Lige kelepçe vurduracak kadar gözü dönmüş kimler varsa adalet önünde hesap versin…