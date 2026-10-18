BATMAN’IN Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 8’inci kattaki evinin balkonunda halı silkeleyen Esra Işık (30), iddiaya göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HALI SİLKELERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, akşam saatlerinde Batman’ın Gültepe Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, apartmanın 8’inci katındaki dairesinin balkonuna çıkan Esra Işık, halı silkelediği sırada dengesini kaybetti. Genç kadın, balkondan apartmanın bahçesindeki toprak zemine düştü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Esra Işık’ın düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Işık, burada tedavi altına alındı.

Ancak 30 yaşındaki kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Esra Işık’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiği olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.