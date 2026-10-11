Temsilcimiz Alanyaspor, Oba Stadyumu'nda konuk ettiği Erzurumspor karşısında bu kez rakibin gücünü bilerek savunma anlayışını bir kenara bırakarak seyirciyi sıkmayan, al-ver oyunundan uzak bir maç izletti. Her ne kadar kısır geçse bile rakibin oyun süresince kontrollü ve zaman zaman ofansif oyunu temsilcimize zor anlar yaşatsa bile maç boyunca her iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremeyerek sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Erzurumspor, doksan dakika boyunca Alanyaspor'dan çaldığı oyun anlayışını geliştirdiğini ve bunu savunmada uygulayarak üretemeyen Alanyaspor'a geçit vermedi. Sahaya mutlak galibiyet için çıkan Alanyaspor, maç süresince oyunun her 15-20 dakikasında oyun şeklini akan oyunda değiştirse bile önde oynayan oyunculara iyi baskı yapan Erzurumspor savunması, belki de bu sezon ilk kez Alanyaspor'a gol yollarında dur dedi. Ligde oynadığı 7 maçta sadece 3 gol atan ve 11 gol yiyen Erzurumspor karşısında temsilcimiz Alanyaspor ise oynadığı 6 maçın tümünde gol bulurken iç sahadaki 2. beraberliğinde, Erzurumspor maçında gol sesi çıkaramadı.

Orta alanda oyuna hâkim gibi görünen temsilcimiz, maç sonunda Erzurumspor kalesinde tehlikeler yaratsa bile savunmayı ve kaleciyi geçmeyi başaramadı. Erzurumspor'un deplasmanda oyun disiplininden kopmayarak önce savunma güvenliğini ön planda tutması bizi şaşırtmadı. Çünkü Alanyaspor, savunma yapan rakiplerinin kilidini açmakta zorlanıyor. Takım halinde ofansif oyunda savunmaya dönüşleri ve adam paylaşımları bu maçta çok hataya yer verirken rakibi de iştahlandırdı. Net pozisyonlar verseler bile gol yollarında sıkıntılı olan Erzurumspor skora katkı veremedi. Oyunun son uzatma dakikasında çok net pozisyondan faydalanamayan Alanyaspor, konuk takıma bir puanı hediye etti.

İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri ve taktiksel hamleler de maça beklenen gol hareketliliğini getiremezken her iki takım da hak ettikleri puanları hanelerine yazdılar. Maç sonu hocaların açıklaması ise şaşırtıcıydı. Erzurumspor hocası maçın temposunun düşük olduğunu, beraberliğin yakıştığını ifade ederken Pereira ise takımın enerjisinin düşüşe geçtiğini, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ve 1 puanın Alanyaspor için mükemmel olmadığını dile getirdi. Oysa her iki takım da savunma koridorunu çoklu oyuncuyla rakibe kapatırken oyundaki hem enerjiyi hem de tempoyu düşürenlerin kendileri olmadığını dile getirmeleri ise kayda değerdi!

Millî araya fırtına gibi giren temsilcimiz Alanyaspor'un teknik direktörü Pereira'nın açıklamasında “İç sahada enerjisiz oynadık” söylemini dile getirmesi, belli ki 21 günlük dönemde takım olarak geriye düştüğünün göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu açıklamanın, önümüzdeki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçtan önce bir özeleştiri olarak, hatalarımızı görüp daha iyi olacağız mesajını verdiğini de dile getirmiş oldu.

Büyük takımlara karşı vites artıran ancak savunmasını ciddi anlamda kapatan Alanyaspor'un kapalı savunmaları çözmekte zorlanması, oyun anlamında kendini geliştirerek Fenerbahçe maçında sahaya yansıtacağı inancını taşıyoruz. Tempoyu istediğinde yükselten, istediğinde enerjisini bir sonraki maça saklayan Alanyaspor'a aşinayız. Bu iç saha kazasını bir an önce unuttuklarını düşünüyor ve Fenerbahçe karşısında özlediğimiz Alanyaspor'u görmek için sabırsızlanıyoruz.