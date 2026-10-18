ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni bir dönem başladı. 2024 yılında Kenan İmirzalıoğlu’ndan sunuculuk görevini devralan Oktay Kaynarca’nın yerine haber spikeri Cem Öğretir getirildi. Sunucu değişikliğinin ardından Kaynarca’nın programdan neden ayrıldığı ve hangi projede yer alacağı merak konusu oldu.

OKTAY KAYNARCA KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEN NEDEN AYRILDI?

Oktay Kaynarca’nın yarışmadan ayrılmasının ardında yeni bir televizyon projesinin bulunduğu iddia edildi. Basına yansıyan haberlere göre ünlü oyuncu, Fahriye Evcen ile başrollerini paylaşacağı belirtilen Hamal dizisine yoğunlaşmak amacıyla sunuculuk görevinden ayrıldı.

Ancak Kaynarca'nın ayrılık nedenine ilişkin kendisinden veya ATV yönetiminden yapılmış ayrıntılı bir resmi açıklama bulunmuyor. Bu nedenle yeni dizi projesinin ayrılık kararında belirleyici olduğu yönündeki bilgiler henüz doğrulanmış değil.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN YENİ SUNUCUSU KİM OLDU?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sunucusu Cem Öğretir oldu. Uzun yıllardır ATV Ana Haber ekranlarında izleyici karşısına çıkan deneyimli haber spikeri, yeni dönemde bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlendi.

Cem Öğretir'in göreve gelmesiyle birlikte yarışmanın sunuculuk tarihinde yeni bir dönem açıldı.

OKTAY KAYNARCA'NIN YENİ DİZİSİ HAMAL MI?

Sunuculuk görevinden ayrılan Oktay Kaynarca'nın yeni projesinin Hamal adlı dizi olduğu öne sürülüyor. Ünlü oyuncunun dizide Fahriye Evcen ile başrolü paylaşacağı iddiaları magazin gündeminde yer aldı.

Bununla birlikte projenin yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve çekim takvimine ilişkin ayrıntıların resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL OLDU

Yarışmadaki değişiklik yalnızca sunucu koltuğuyla sınırlı kalmadı. Paylaşılan bilgilere göre daha önce 5 milyon TL olan büyük ödül, yeni dönemde 10 milyon TL’ye yükseltildi.

Böylece yarışmacıların ulaşabileceği en yüksek ödül tutarının iki katına çıkarıldığı belirtildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İ DAHA ÖNCE KİMLER SUNDU?

Türkiye'nin uzun soluklu bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, bugüne kadar birçok tanınmış ismi sunucu koltuğunda ağırladı.

Programın geçmiş dönemlerinde Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca görev aldı.

Cem Öğretir'in sunuculuğu üstlenmesiyle birlikte yarışma, yeni yüzü ve artırıldığı belirtilen büyük ödülüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.