ALTSO seçimlerinde Mustafa Tuna'ya verdiği güçlü destekle öne çıkan tanınmış iş insanı Mehmet Kuş, seçim süreci boyunca yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettirdi. Oluşturduğu ekiple birlikte Alanya'nın dört bir yanında esnaf ve iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştiren Kuş, yoğun saha çalışmalarıyla seçim kampanyasında önemli bir rol üstlendi.

GÖNÜL İNSANI VE MÜCADELE ADAMI: MEHMET KUŞ

Alanya'nın iş ve cemiyet hayatında tanınan isimlerinden Ponto MK Leder sahibi Mehmet Kuş, aynı zamanda Corendon Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra spor camiasına verdiği destekle de bilinen Kuş, ALTSO seçimlerinde üstlendiği sorumlulukla dikkat çekti.

Seçim sürecinde yalnızca Mustafa Tuna'ya destek vermekle kalmayan Kuş, oluşturduğu profesyonel ekiple birlikte saha çalışmalarının planlanması, üyelerle iletişim kurulması ve seçim projelerinin tanıtılması konularında aktif görev aldı.

ALTSO üyeleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Kuş, Mustafa Tuna'nın vizyonunu ve projelerini iş dünyasının farklı kesimlerine aktarmak için yoğun çaba gösterdi.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN SAHADA ÇALIŞTI

Seçim sürecinde Mehmet Kuş'un çalışma temposu ve ekibiyle birlikte ortaya koyduğu gayret dikkat çekti.

Sanayi sitesinden çarşı esnafına, büyük turizm tesislerinden küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar Alanya'nın birçok noktasını ziyaret eden Kuş, oda üyeleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde üyelerin talep, beklenti ve sorunlarını dinleyen Kuş, Mustafa Tuna'nın çözüm odaklı projelerini esnaf ve iş insanlarına anlattı.

Seçim ekibine moral ve motivasyon sağlayan Kuş, saha çalışmalarının koordinasyonunda da aktif rol üstlendi. Ekibiyle birlikte yürüttüğü planlı çalışmalar, seçim kampanyasının önemli unsurlarından biri oldu.

MUSTAFA TUNA'NIN SEÇİM ZAFERİNE STRATEJİK DESTEK

Mustafa Tuna'ya olan inancını ve desteğini seçim sürecinin başından itibaren açıkça ortaya koyan Mehmet Kuş, ekibiyle birlikte çalışmalarını kararlılıkla sürdürdü.

Seçim dönemindeki tartışmalardan uzak durarak hedeflerine odaklanan Kuş, özellikle oda üyeleriyle kurduğu güçlü iletişim ve saha organizasyonuna verdiği destekle öne çıktı.

Mustafa Tuna'nın seçim zaferinin ardından, kampanya boyunca yoğun mesai harcayan Mehmet Kuş ve ekibinin katkıları da dikkat çekti.

Kuş'un seçim sürecinde sergilediği kararlı tutum, ekip çalışmasına verdiği önem ve Mustafa Tuna'ya sağladığı destek, kampanyanın öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

ABDÜLHAMİD KUŞ'A ALTSO YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER

Seçim zaferinin ardından ALTSO Başkanı Mustafa Tuna'nın oluşturduğu yönetim kadrosunda, Mehmet Kuş'un kardeşi Abdülhamid Kuş da önemli görevler üstlendi.

Abdülhamid Kuş, ALTSO Meclis Başkanvekilliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeliği ve turizmden sorumlu ALTSO Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Bu görevlendirmelerle birlikte Abdülhamid Kuş, ALTSO'nun yeni dönem çalışmalarında sorumluluk üstlenen isimler arasında yer aldı.

SADAKATİ, EMEĞİ VE EKİP RUHUYLA DİKKAT ÇEKTİ

ALTSO seçimlerinin ardından Mehmet Kuş'un kampanya boyunca yürüttüğü çalışmalar, Mustafa Tuna'ya verdiği destek ve oluşturduğu ekibin performansı Alanya iş dünyasında konuşulan konular arasında yer aldı.

Corendon Alanyaspor'daki yöneticilik görevinin yanı sıra ticaret hayatında da aktif rol üstlenen Kuş, oda seçimlerinde ortaya koyduğu çalışma disipliniyle dikkat çekti.

Seçim sürecinde ekibiyle birlikte hareket eden, oda üyeleriyle sürekli iletişim halinde olan ve kampanya çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kuş, Mustafa Tuna'nın seçim başarısına katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

ALANYA İŞ DÜNYASINDA ÖNE ÇIKAN BİR SEÇİM SÜRECİ

Mustafa Tuna'nın ALTSO seçimlerini kazanmasının ardından, kampanya boyunca görev alan isimlerin çalışmaları da gündeme geldi.

Bu isimler arasında yer alan Mehmet Kuş, oluşturduğu profesyonel ekiple yürüttüğü saha faaliyetleri, üyelerle kurduğu iletişim ve seçim organizasyonuna verdiği destekle öne çıktı.

Alanya'nın ticaret ve spor hayatındaki faaliyetlerini sürdüren Kuş, ALTSO seçimlerinde ortaya koyduğu gayret, kararlılık ve ekip ruhuyla seçim sürecinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak adından söz ettirdi.