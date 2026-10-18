ALANYA’NIN hareketli gece hayatında adından söz ettiren eğlence mekanlarından Dailys Escape, düzenlediği DJ performanslarıyla eğlence tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Mekan, bu kez DJ Damla Emekçioğlu’nu ağırlayarak müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı. Yerli ve yabancı misafirlerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, müziğin ritmi ve eğlencenin temposu gece boyunca yüksek kaldı.

DJ DAMLA EMEKÇİOĞLU'NDAN ENERJİ DOLU PERFORMANS

DJ kabinine geçen Damla Emekçioğlu, hazırladığı müzik seçkisiyle geceye damgasını vurdu. Hareketli parçaları ve dinamik performansıyla eğlence tutkunlarını coşturan başarılı DJ, gecenin temposunu bir an olsun düşürmedi. Sevilen şarkıların peş peşe çalındığı organizasyonda konuklar, müziğin ritmine eşlik ederek dans etti.

DJ Damla Emekçioğlu’nun performansı, Dailys Escape’in renkli atmosferiyle birleşerek eğlencenin dozunu artırdı. Müzikseverler, gece boyunca çalınan parçalar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLER EĞLENCEDE BULUŞTU

Alanya’nın turizm kenti kimliğini gece hayatına da yansıtan Dailys Escape, farklı ülkelerden gelen tatilciler ile yerli eğlence tutkunlarını aynı atmosferde buluşturdu. Müziğin ortak dil olduğu gecede, konuklar günlük hayatın temposundan uzaklaşarak eğlencenin tadını çıkardı.

Mekanın hareketli atmosferi, DJ performansının enerjisiyle birleşirken dans pistindeki coşku gece boyunca devam etti. Eğlence tutkunları, sevilen şarkılara eşlik ederek gecenin keyfini doyasıya yaşadı.

DAILYS ESCAPE'TE EĞLENCE HIZ KESMİYOR

Alanya gece hayatının dikkat çeken adresleri arasında yer alan Dailys Escape, müzik odaklı organizasyonları ve DJ performanslarıyla misafirlerine farklı eğlence deneyimleri sunmayı sürdürüyor.

DJ Damla Emekçioğlu’nun sahne aldığı gece de mekanın hareketli organizasyonları arasındaki yerini aldı. Eğlencenin ve müziğin ön planda olduğu etkinlikte konuklar, Alanya gecelerinin renkli atmosferini bir kez daha yaşama fırsatı buldu.

Dailys Escape, yerli ve yabancı misafirlerini müzik ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)