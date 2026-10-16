Geçen yıl yaşanan sel felaketi hafızalardaki yerini koruyor. Peki, o günlerden bugüne ne değişti?

Alanya'da kış kapıyı çalıyor. Gökyüzü karardığında, yağmurun sesi sokaklarda yankılandığında hepimizin aklında aynı soru beliriyor: Alanya bu kışa gerçekten hazır mı?

Bu soruyu sormak için felaketin yaşanmasını beklemeye gerek yok. Çünkü Alanya, geçen yıl aralık ayında çok önemli bir sınav verdi. Şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi, yollar suyla doldu, araçlar mahsur kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken ekipler sahada yoğun mesai harcadı.

Rakamlar unutulmamalı!

Alanya Kaymakamlığının 7 Aralık 2025 tarihli açıklamasına göre, 6 Aralık'ta başlayan yağış sırasında 09.00 ile 17.30 saatleri arasında metrekareye 124 kilogram yağış düştü. Kızlarpınarı başta olmak üzere su baskınları yaşanırken, bazı kavşaklarda ve alt geçitlerde ulaşım aksadı. Kriz masası oluşturuldu, ekipler müdahale için seferber edildi.

Bu rakamlar sıradan bir yağmuru değil, şehrin altyapısının ve afet hazırlığının ne kadar önemli olduğunu gösteren ciddi bir tecrübeyi anlatıyor.

Peki, geçen yıl yaşananlardan hangi dersleri çıkardık?

Alanya Belediyesi, 2025 yılının eylül ayında Hacet Deresi başta olmak üzere derelerde temizlik çalışmalarına başladığını duyurdu. Ekim ayında ise belediye ekipleri olumsuz hava koşullarına karşı sahada görev yaptı. Kaymakamlık koordinasyonunda 20 Ekim 2025'te kurumlar arası taşkın koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Bunlar önemli adımlar. Ancak mesele yalnızca dere temizlemekten, mazgalları açmaktan ve yağmur başladığında ekipleri sahaya çıkarmaktan ibaret değil.

Asıl mesele, bütün bu çalışmaların ne kadar etkili olduğunu görmek ve eksikleri yağmur başlamadan gidermek.

Sorun sadece yağmur değil, hazırlığın yeterliliği!

Alanya büyüyor. Yeni binalar yükseliyor, yollar genişliyor, mahalleler gelişiyor. Ancak şehir büyürken altyapının da aynı hızla gelişmesi gerekiyor. Yağmur suyu hatlarının kapasitesi, rögarların durumu, dere yataklarının temizliği, menfezlerin yeterliliği ve suyun tahliye edileceği güzergâhlar bir bütün olarak ele alınmalı.

Özellikle geçmişte su baskınlarının yaşandığı Kızlarpınarı ve otogar çevresi gibi noktalar yeniden değerlendirilmeli. Merkezdeki caddeler kadar kırsal mahalleler ve dere yataklarının çevresindeki yerleşimler de unutulmamalı.

Çünkü vatandaşın evi su altında kaldıktan, esnafın dükkânını su bastıktan, araçlar zarar gördükten sonra yapılan müdahale ne kadar hızlı olursa olsun yaşanan mağduriyeti tamamen ortadan kaldırmıyor.

Elbette her afeti önlemek mümkün olmayabilir. Çok kısa sürede düşen aşırı yağışlar, en iyi hazırlanmış şehirleri bile zorlayabilir. Ancak riskleri azaltmak, tahliye sistemlerini kontrol etmek ve tehlikeli bölgeleri önceden belirlemek mümkündür.

Kurumlara düşen görev belli!

Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT, Devlet Su İşleri, Kaymakamlık ve ilgili bütün kurumlar aynı hedef doğrultusunda hareket etmeli. Sorumluluk alanları netleştirilmeli, çalışmaların hangi bölgelerde tamamlandığı kamuoyuyla paylaşılmalı ve riskli noktalar konusunda vatandaşlar bilgilendirilmeli.

Bir diğer önemli konu da denetim. Dere yataklarındaki su akışını engelleyebilecek unsurlar, yağmur suyu kanalları ve suyun doğal akışını etkileyen müdahaleler düzenli biçimde kontrol edilmeli. Sorun tespit edildiğinde çözüm, felaketten önce üretilmeli.

Çünkü afet yönetimi yalnızca yağmur yağarken verilen mücadele değildir. Asıl başarı, yağmur yağmadan önce alınan tedbirlerle ölçülür.

Bu kış aynı soruları yeniden sormayalım!

Geçen yılın aralık ayında yaşananlar hafızalarımızda. Bu yıl aynı bölgelerde benzer sorunlar yaşanmaması için hangi çalışmalar yapıldı? Hangi altyapı eksiklikleri giderildi? Yağmur suyu hatları ve mazgallar kontrol edildi mi? Dere yataklarında temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı mı? Kritik kavşaklar ve alt geçitler yoğun yağışa karşı ne durumda?

Bunlar suçlamak için değil, cevap bekleyen vatandaşlar adına sorulması gereken sorular.

Alanya turizmiyle, ticaretiyle, doğasıyla ve insanıyla büyük bir şehir. Bu şehrin insanları her kış yağmur yağdığında evini, aracını veya iş yerini düşünerek endişe yaşamak istemiyor.

İstenen çok açık: Güvenli sokaklar, işleyen altyapı, zamanında alınmış önlemler ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon.

Unutmayalım; yağmurun ne zaman ve ne kadar yağacağını her zaman bilemeyiz. Ama şehrimizi yağışlara karşı hazırlamak bizim elimizde.

Şimdi soruyu bir kez daha soralım:

Alanya kışa hazır mı?

Bu sorunun cevabını yalnızca açıklamalar değil, sahadaki çalışmalar ve ilk kuvvetli yağışta ortaya çıkacak tablo verecek.