Antalya ve Alanya arasında özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olması beklenen Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, yapımı devam eden otoyoldaki son durumu değerlendirerek çalışmaların geldiği aşamayı ve tamamlanma takvimini paylaştı.

OTOYOLDA YÜZDE 33 İLERLEME SAĞLANDI

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in açıklamasına göre, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde genel ilerleme oranı yüzde 33'e ulaştı.

Çetin, dev ulaşım yatırımında yaklaşık 4 bin 34 personel ve 634 iş makinesinin görev yaptığını belirterek çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Ağustos ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yüzde 30 olarak açıklanan fiziki ilerleme oranının, son açıklamayla birlikte yüzde 33 seviyesine yükseldiği bildirildi.

5 TÜNELDEN 2'SİNDE ÖNEMLİ AŞAMA TAMAMLANDI

Proje kapsamında toplam 5 tünel ve 16 viyadük bulunuyor.

Çetin'in verdiği bilgilere göre 5 tünelden 2'sindeki çalışmalar tamamlanırken, diğer 3 tünelde çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının daha önce paylaştığı teknik bilgilere göre otoyolda toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda tünel ve 5 bin 966 metre uzunluğunda viyadük inşa edilmesi planlanıyor.

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU NE ZAMAN BİTECEK?

Alanyalıların merakla beklediği otoyol projesinin tamamlanma tarihine ilişkin de açıklama yapıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, sözleşmede belirlenen teslim tarihinin Ekim 2028 olduğunu belirtti. Ancak çalışmaların hızlandırılarak projenin bu tarihten daha önce tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Böylece otoyolun resmi sözleşme takvimi Ekim 2028 olarak korunurken, erken tamamlanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ANTALYA-ALANYA ARASI 36 DAKİKAYA DÜŞECEK

Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla birlikte iki kent arasındaki ulaşım süresinde önemli bir azalma hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre mevcut güzergâhta yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun yeni otoyolla 36 dakikaya düşmesi öngörülüyor.

Projenin hizmete girmesiyle özellikle yaz aylarında yoğunlaşan araç trafiğinin hafiflemesi, turizm bölgelerine ulaşımın kolaylaşması ve seyahat güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

122 KİLOMETRELİK DEV PROJE

Antalya-Alanya Otoyolu, 84 kilometrelik ana otoyol ve 38 kilometrelik bağlantı yollarından oluşacak.

Serik Kavşağı'ndan başlayacak güzergâh, Toros Dağları'nın eteklerini takip ederek Manavgat üzerinden ilerleyecek ve Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek.

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere 7 kavşak bulunacak.

YILLIK 23,9 MİLYAR LİRALIK TASARRUF HEDEFLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hesaplamalarına göre otoyolun tamamlanmasıyla yıllık 23 milyar liralık zaman ve 900 milyon liralık akaryakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor.

Toplam 23,9 milyar lirayı bulması öngörülen ekonomik katkının yanı sıra karbon salımının da yılda yaklaşık 47 bin ton azaltılması hedefleniyor.

Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımın geleceği açısından büyük önem taşıyan otoyol projesinde çalışmalar devam ederken, gözler şimdi inşaatın ilerleme hızına ve açıklanan tamamlanma takvimine çevrildi.