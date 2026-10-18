ALANYA, köklü spor organizasyonlarından biri olan Halk Triatlonu’na 35’inci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyon, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Her yaştan sporseverin katılımına açık olan etkinlikte yüzme, bisiklet ve koşu branşları aynı yarışta bir araya gelecek. Alanya’nın spor turizmindeki güçlü konumunu pekiştirmesi beklenen organizasyon, sağlıklı yaşamı teşvik etmenin yanı sıra ailelerin birlikte spor yapmasına da olanak sağlayacak.

ALANYA 35’İNCİ KEZ TRİATLON HEYECANINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye’de triatlon sporunun gelişiminde önemli bir yere sahip olan Alanya, uzun yıllardır düzenlediği ulusal ve uluslararası organizasyonlarla spor dünyasında adından söz ettiriyor. İklimi, doğal güzellikleri, sahil şeridi ve spor etkinliklerine uygun altyapısıyla dikkat çeken kent, triatlon branşının önemli merkezleri arasında bulunuyor.

Bu yıl 35’incisi gerçekleştirilecek Alanya Halk Triatlonu ile kentin köklü spor geleneğinin sürdürülmesi hedefleniyor. Organizasyonun temel amaçları arasında triatlon sporunu daha geniş kitlelere tanıtmak, farklı yaş gruplarından vatandaşları sportif faaliyetlere yönlendirmek ve hareketli yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağlamak yer alıyor.

Alanya’nın yıllara dayanan organizasyon deneyimi, sporcuların ve sporseverlerin bir araya geleceği etkinlikle bir kez daha ön plana çıkacak.

YÜZME, BİSİKLET VE KOŞU ETAPLARINDA MÜCADELE EDİLECEK

Alanya Halk Triatlonu’nda katılımcılar, triatlonun üç temel branşı olan yüzme, bisiklet ve koşuda mücadele edecek. Sporcular, belirlenen parkurları tamamlayarak yarışı bitirmeye çalışacak.

Organizasyon kapsamında yarış mesafeleri şu şekilde belirlendi:

Yüzme: 200 metre, tek tur

Bisiklet: 4 bin 100 metre, tek tur

Koşu: 1.630 metre, tek tur

Toplam 5 bin 930 metrelik parkurdan oluşan yarış, farklı katılımcı gruplarını aynı organizasyonda buluşturacak. Kısa mesafeli etaplarla triatlon sporunun daha geniş kesimlere tanıtılması ve spora ilgi duyan vatandaşların organizasyona katılımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

AİLELER DE YARIŞ HEYECANINA ORTAK OLACAK

35. Alanya Halk Triatlonu, yalnızca bireysel sporculara değil, ailelere yönelik kategorileriyle de dikkat çekiyor. Organizasyonda bireysel kadın ve bireysel erkek kategorilerinin yanı sıra aile bireylerinin birlikte katılabileceği farklı yarış kategorileri de bulunuyor.

Eşlerin birlikte mücadele edebileceği kategorinin yanında anne-kız, anne-oğul, baba-kız ve baba-oğul kategorileri de yarış programında yer alacak.

Ailelerin katılımını artırmak amacıyla oluşturulan 3 kişilik küçük aile, 4 kişilik orta aile ve 5 kişilik büyük aile kategorileri de etkinliğin öne çıkan bölümleri arasında bulunuyor.

Bu kategoriler sayesinde sporun yalnızca bireysel bir faaliyet olarak değil, aile bireylerini bir araya getiren sosyal bir etkinlik olarak da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

SPOR TURİZMİNE KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

Alanya, sahip olduğu turizm altyapısının yanı sıra spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesiyle de öne çıkıyor. Yıl boyunca farklı branşlarda gerçekleştirilen etkinlikler, kentin spor turizmi açısından taşıdığı potansiyeli ortaya koyuyor.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından bu yıl düzenlenen tek uluslararası organizasyon olma özelliği taşıdığı belirtilen etkinlik, Alanya’nın triatlon sporundaki konumunu da güçlendiriyor.

Kentin doğal koşulları ve uzun yıllara dayanan organizasyon tecrübesi, triatlon sporunun gelişmesine katkı sağlarken bu tür etkinlikler Alanya’nın ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımına da destek oluyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 EKİM SALI

35. Alanya Halk Triatlonu’na katılmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci devam ediyor. Organizasyonda yer almak isteyenlerin kayıtlarını 20 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00’ye kadar tamamlamaları gerekiyor.

Başvurular, Alanya Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.alanya.bel.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Bireysel sporcuların ve ailelerin katılımına açık olan organizasyon, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak.

ALANYA’DA SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÖN PLANA ÇIKACAK

35 yıllık geçmişiyle Alanya’nın önemli spor etkinlikleri arasında yer alan Halk Triatlonu, bu yıl da sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracak.

Farklı yaş gruplarından katılımcıları aynı organizasyonda buluşturacak yarışların, vatandaşların spora ilgisini artırması ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte, bireysel sporcular ve aileler yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında yarışmanın heyecanını yaşayacak.