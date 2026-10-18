Alanya'da 10 Ekim Cumartesi günü meydana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgadan bir acı haber daha geldi. Olayda ağır yaralanan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Halil Topal'ın, gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybettiği bilgisi geldi.

Halil Topal'ın ölümünün ardından, ilçede büyük üzüntüye neden olan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

HALİL TOPAL YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Silahlı kavgada ağır yaralanan Halil Topal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Günlerdir yaşam mücadelesi veren Topal'ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece 10 Ekim'de yaşanan silahlı kavganın bilançosu daha da ağırlaştı.

FIĞLA MAHALLESİ'NDEKİ SİLAHLI KAVGA NASIL YAŞANDI?

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama işletmesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bir araya gelen Halil Topal, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine üç kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCE AHMET ÇATAR, ARDINDAN ADEM TÜYSÜZOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Ahmet Çatar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çatar'ın ardından hastanede tedavi gören Adem Tüysüzoğlu da 11 Ekim sabahı yaşamını yitirdi.

İki kişinin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan Halil Topal'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyordu.

SİLAHLI KAVGAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, oto yıkama işletmesinin sahibi olduğu belirtilen Ü.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Üç kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandığı bildirilen silahlı kavganın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma devam ediyor.