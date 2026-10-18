ALANYA’NIN sevilen gençlerinden Şilan Dalkılıç ile İbrahim Bayırdar, hayatlarını birleştirme yolunda önemli bir adım atarak nişanlandı. Ruelya Garden’ın şık atmosferinde gerçekleştirilen nişan töreni, iki ailenin mutluluğuna ve genç çiftin heyecanına sahne oldu. Aileleri, akrabaları ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Şilan ve İbrahim, hayatlarının en özel günlerinden birini sevdikleriyle birlikte kutladı.

İKİ AİLENİN MUTLULUĞU BİR ARAYA GELDİ

Nezir-Fatma Dalkılıç çiftinin kızları Şilan Dalkılıç ile Yusuf-Feride Bayırdar çiftinin oğulları İbrahim Bayırdar’ın nişan töreni, aileler için unutulmaz bir buluşmaya dönüştü. Çocuklarının evlilik yolunda attıkları ilk adıma tanıklık eden Dalkılıç ve Bayırdar aileleri, bu anlamlı günün sevincini davetlilerle paylaştı.

Genç çiftin mutluluğuna ortak olmak için bir araya gelen yakınları, Şilan ve İbrahim’i tebrik ederek kendilerine bir ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen törende iki ailenin heyecanı da dikkat çekti.

ŞILAN VE İBRAHİM GECENİN YILDIZI OLDU

Nişan töreninde zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştıran Şilan Dalkılıç ile İbrahim Bayırdar, gecenin en çok ilgi gören isimleri oldu. Birbirlerine duydukları sevgi ve yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeleriyle dikkat çeken genç çift, davetlilerin beğenisini topladı.

Evlilik yolunda attıkları bu anlamlı adımın heyecanını yaşayan Şilan ve İbrahim, kendilerini yalnız bırakmayan aileleri ve yakın dostlarıyla yakından ilgilendi. Genç çiftin mutluluğu, gecenin en güzel anlarına yansıdı.

RUelya GARDEN'DA UNUTULMAZ GECE

Alanya’nın özel davet ve organizasyon mekanlarından Ruelya Garden’da gerçekleştirilen nişan töreni, şık atmosferiyle de beğeni topladı. Genç çiftin mutluluğuna tanıklık eden davetliler, bu özel gecede bir araya gelmenin keyfini yaşadı.

Sevgi, heyecan ve mutluluğun bir arada olduğu organizasyon, Dalkılıç ve Bayırdar aileleri için güzel bir hatıraya dönüştü. Şilan ve İbrahim’in evlilik yolculuğundaki ilk adımı, aileleri ve yakınlarının iyi dilekleriyle taçlandı.

GENÇ ÇİFTE MUTLULUK DİLEKLERİ

Nişan töreni boyunca tebrikleri kabul eden Şilan Dalkılıç ve İbrahim Bayırdar, bu anlamlı günlerinde yanlarında olan sevdikleriyle mutluluklarını paylaştı. Davetliler, genç çifte evlilik yolunda sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulundu.

Görkemli nişan töreniyle hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı atan Şilan ve İbrahim, unutulmaz bir geceyi geride bıraktı.(Mehmet TUNÇ)