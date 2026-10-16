"BİRİ yer biri bakar, kıyamet ondan kopar" şeklinde bir söz olduğunu biliyorum...

Ancak "Biri yapar, biri bozar kıyamet ondan kopar" şeklinde bir söz var mı yok mu, tam olarak bilemiyorum...

Durduk yerde aklıma gelmedi bu mevzu...

Alanya Belediyesi'nin sitesinde yer alan bir haberi görünce aklıma düştü...

"Alanya'da 50 yıllık dev yatırım planlaması yapıldı" başlıklı haberden bahsediyorum...

Olayın özeti şu...

Alanya Belediyesi, Atatürk Caddesi’ndeki kapsamlı yenileme çalışmalarının ikinci etabına 2 Kasım’da başlıyor...

İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, doğal gaz ve fiber internet altyapısının ele alınacağı çalışmayla caddenin altyapısı baştan sona yenilenecek...

Ardından asfalt ve kaldırımlar düzenlenecek...

Kurumlar kendi sorumluluk alanlarındaki işlemleri belirlenen sırayla tamamlayacak...

Altyapı yenilemeleri bitmeden üstyapı düzenlemesine geçilmeyecek... Bütün hatlar tamamlandıktan sonra Alanya Belediyesi tarafından yol sıcak asfaltla kaplanacak ve yıpranan kaldırımlar da yenilenecek... Böylece yeni yapılan yolun kısa süre sonra farklı altyapı ihtiyaçları nedeniyle yeniden kazılmasının önüne geçilecek...

Yani...

Yanisi şu...

Birisi yapıp, birisi bozmayacak...

ÇALIŞMALAR PLANLI DEVAM EDİYOR

İşte bu anlayışla başlatılan çalışmalar tam gaz devam ediyor...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, özetle şöyle dedi...

"Atatürk Caddesi’nin ikinci etap çalışmaları için ilgili 8 kurumla bir araya geldik...

Bir caddeyi asfaltlayıp kısa süre sonra başka bir kurumun çalışması nedeniyle yeniden kazmak, hem kamu kaynaklarının hem de zamanın kaybı demek...

Biz bu anlayışla hareket etmiyoruz...

Önce bütün kurumlarımızla bir araya geliyor, hangi hatta ne yapılacağını ve çalışmaların hangi sırayla tamamlanacağını planlıyoruz...

İçme suyundan kanalizasyona, yağmur suyu drenajından elektriğe, doğal gazdan fiber internet altyapısına kadar ihtiyaçları bir bütün olarak ele alıyoruz...

Tüm altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapıyı yeniliyoruz...

Amacımız, bugün yaptığımız çalışmanın yarın yeniden kazılmasını önlemek"...

Olay, tam da bu işte...

Çalışmalar planlı, programlı bir şekilde devam edecek...

Birisinin yaptığını diğeri bozmayacak...

Bu yap bozun örneklerini daha önce defalarca gördük...

Ağlanacak halimize güldük...

Para boşa gitti, zaman boşa gitti, emek boşa gitti...

Osman Başkan'ın, ekibiyle birlikte bu işleri derleyip, toparlaması bana göre kıymetli...

Alanya’nın ihtiyaçlarını günübirlik çözümlerle değil, geleceği düşünerek planlayabilmek önemli...

Ne demiş, elleri öpülesice atalarımız...

"Eğriye eğri, doğruya doğru"...

Nokta...

Mustafa Toklu fark yaratıyor

ALANYA siyaset dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Mustafa Toklu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi kararıyla partisinin Doğu Marmara Koordinatörü olarak atanmıştı...

Yeni görevini başarıyla yerine getirmeye devam eden Toklu, Ankara'da önemli toplantılara katılarak Alanya siyaseti adına fark yaratmaya devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen önemli toplantıda yerini alarak il başkanlarını dinleyen Toklu, şu ifadeleri kullandı...

"Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sn. Ahmet Büyükgümüş’ün başkanlığında İl Başkanları Toplantımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik"...

Siyaset dünyasında geleceği oldukça parlak olan Mustafa Toklu'yu dikkatle takip etmeye devam ediyorum...

Alanya sınırlarını aşıp, genel merkez bazında oldukça etkin olan Toklu, Alanya için önemli bir değer...

Nokta....

Tahir Göktepe'ye sürpriz kutlama

ZİRAAT Odası Başkanı Tahir Göktepe, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına sevdikleri ile birlikte girmenin mutluluğunu yaşadı...

Genç ve başarılı Başkan Göktepe, sürpriz kutlamalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Festival alanımızda sürpriz doğum günü pastasıyla bu güzel günü unutulmaz kılan sevgili eşime ve çocuklarıma, kıymetli personellerime, meclis üyelerimize ve değerli dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum...

Telefonla arayarak ve mesajlarıyla güzel dileklerini ileten tüm üreticilerimize ve dostlarıma da şükranlarımı sunuyorum...

Yeni yaşımın sağlık, huzur ve hayırlı hizmetlere vesile olması dileğiyle, iyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz"...

Tahir Başkan'ın yeni yaşını ben de kutluyor ve başarılarının devaamını diliyorum...

Nokta...

Esnafın büyük gece heyecanı

ALANYA'DA faaliyet gösteren esnaflar, önümüzdeki pazar akşamı esnaf gecesinde buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorlar...

Fatma Sultan Elgörmüş tarafından kurulan ve kısa sürede büyüyen Esnaflar Çarşısı Grubu tarafından organize edilen gece, Kaşıkara Restoran'da yapılacak ve saat 20.00'da başlayacak...

Lezzet dolu özel menünün yanı sıra çeşitli çekilişlerle sürpriz hediyelerin verileceği geceye katılanlar, canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı bulacaklar...

Fatma Sultan Elgörmüş, geceye tüm esnafların davetli olduklarını ifade etti...

Nokta...