ALANYA’NIN önemli tarımsal üretim merkezlerinden Konaklı Mahallesi’nde, sürdürülebilir tarım ve çevrenin korunması adına dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Seralarda kullanılan plastik askı iplerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, jüt bitkisinden elde edilen biyobozunur askı ipleri tercih edildi. Patlıcan serasında uygulanan yöntemle hem tarımsal üretimde çevre dostu malzemelerin kullanımının artırılması hem de üretim sezonu sonunda ortaya çıkan sera atıklarının daha sağlıklı yönetilmesi hedefleniyor.

SERALARDA PLASTİK İPLERE ÇEVRECİ ALTERNATİF

Örtü altı tarımsal üretimde bitkilerin gelişimini desteklemek ve dik durmalarını sağlamak amacıyla yaygın şekilde kullanılan plastik askı ipleri, üretim sezonunun tamamlanmasının ardından önemli bir atık sorununa dönüşebiliyor. Doğada kolaylıkla parçalanmayan bu malzemeler, özellikle bitki atıklarıyla birlikte çevreye bırakıldığında uzun süre kalıcılığını koruyabiliyor.

Plastik askı iplerinin su tahliye hatlarında tıkanmalara neden olabilmesi, yangın riskini artırabilmesi ve hastalıklarla zararlıların taşınmasına ortam hazırlayabilmesi de tarımsal atık yönetiminde dikkat edilmesi gereken sorunlar arasında yer alıyor.

Konaklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen uygulamada ise plastik malzemelerin yerine doğal liflerden üretilen ve biyolojik olarak parçalanabilen jüt ipleri kullanıldı. Böylece sera üretiminde kullanılan yardımcı malzemelerin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik alternatif bir yöntem uygulandı.

SERA ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Biyobozunur askı ipi uygulamasının yalnızca plastik kullanımının azaltılmasıyla sınırlı kalmaması, aynı zamanda üretim sonrasında ortaya çıkan bitkisel atıkların değerlendirilmesine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

Geleneksel plastik iplerin bitki atıklarından ayrıştırılması, üreticiler açısından ek iş gücü ve zaman gerektirebiliyor. Doğada parçalanabilen askı iplerinin kullanılmasıyla bu sürecin kolaylaştırılması ve atık yönetiminin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Uygulama kapsamında bitki atıklarının kompost ve pelet üretiminde değerlendirilmesine uygun koşulların oluşturulması da amaçlar arasında bulunuyor. Bu sayede tarımsal üretimden kaynaklanan atıkların yeniden kullanılabilir kaynaklara dönüştürülmesi, toprak ve su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

MÜDÜR İNAL ALANYA ŞALVARIYLA SERAYA GİRDİ

Konaklı Mahallesi’ndeki uygulamaya katılan Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, üreticilerle birlikte çalışmaya katılarak dikkat çekti.

Yöresel Alanya şalvarını giyerek patlıcan serasına giren İnal, biyobozunur askı iplerini üreticilerle birlikte fidelere bağladı. Tarımsal üretimin gerçekleştirildiği alanda üreticilerle bir araya gelen İnal, çevre dostu uygulamanın sahadaki çalışmalarına bizzat eşlik etti.

İnal’ın geleneksel Alanya kıyafetiyle uygulamaya katılması, çalışmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Üreticilerle birlikte gerçekleştirilen ip bağlama çalışmasında, biyobozunur malzemelerin sera üretiminde kullanımına yönelik uygulamalı bir örnek ortaya konuldu.

ÜRETİCİLERİN SEZON SONU İŞ YÜKÜNÜ AZALTMASI BEKLENİYOR

Seralarda üretim sezonunun tamamlanmasının ardından bitki kalıntılarının temizlenmesi ve kullanılan yardımcı malzemelerin toplanması, üreticilerin karşılaştığı önemli işlerden birini oluşturuyor.

Özellikle plastik askı iplerinin bitki kalıntıları arasından ayrıştırılması, atıkların toplanması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi sürecini zorlaştırabiliyor.

Biyobozunur iplerin kullanımının yaygınlaşmasıyla üreticilerin sezon sonundaki temizlik ve atık yönetimi yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Bunun yanında plastik kaynaklı atık miktarının azaltılması ve tarımsal faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması hedefleniyor.

ALANYA TARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Alanya’da örtü altı tarımsal üretimin yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgelerde çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması açısından önem taşıyor.

Konaklı Mahallesi’nde patlıcan serasında gerçekleştirilen biyobozunur askı ipi uygulaması da bu doğrultuda atılan adımlardan biri olarak öne çıktı.

Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla seralarda plastik malzeme kullanımının azaltılması, bitkisel atıkların daha etkin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.