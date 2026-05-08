İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi'nde dün saat 17.45 sıralarında, eski kiracı ile mülk sahibi arasında çıkan tartışma fiziksel şiddete dönüştü. Mahkeme kararıyla tahliye edilen 37 yaşındaki Hüseyin A., 74 yaşındaki mülk sahibi Taner Koz'u darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taner Koz evinin önündeki arazinin bir kısmını depo olarak Hüseyin A.'ya kiraladı. Beş ay boyunca kira ödenmediği iddiasıyla açılan dava sonucunda kiracı tahliye edildi. Ancak Hüseyin A., tahliyenin ardından Koz'un evinin bitişiğindeki başka bir araziyi kiralayarak bölgeden ayrılmadı. Ortak kullanım alanı olduğu belirtilen giriş noktasındaki tabela ve malzemeler yüzünden ikili arasında yeniden gerilim yaşandı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI VE İFADELER

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan olayda, tabela yüzünden çıkan sözlü tartışmanın büyümesiyle Hüseyin A.'nın mülk sahibine tekme attığı ve elindeki odunla vurduğu görüldü. Yere düşen Koz'un yardım çağrıları üzerine çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı. Karakola giderek şikayetçi olan Koz ifadesinde, eski kiracısının kendisine uzun süredir saldırgan tavırlar sergilediğini ve ölümle tehdit ettiğini aktardı.

ALANYA GİBİ BÖLGELERDE KİRA ANLAŞMAZLIKLARI GÜNDEMDE

Türkiye genelinde mülk sahibi ve kiracı davalarında yaşanan artış, yoğun gayrimenkul hareketliliğine sahip Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Hukuki tahliye süreçlerinin ardından tarafların aynı lokasyonda fiziki olarak karşı karşıya gelmeye devam etmesi, mülkiyet uyuşmazlıklarının barındırdığı muhtemel riskleri gösteriyor.

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin A.'nın 33, darbedilen Taner Koz'un ise 29 farklı suç kaydı bulunduğu emniyet kaynaklarınca bildirildi. Koz, tartışmaya konu olan 210 metrekarelik arazinin vakıflara ait olduğunu, 55 metrekaresinin belediyeye, 97 metrekaresinin ise eski kiracısına tahsis edildiğini belirterek sınır ihlali yapıldığını öne sürdü. Taraflar arasındaki adli ve hukuki süreç sürüyor.