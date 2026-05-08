İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Beşiktaş İskelesi önünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi yönlendirildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 YARALI

Elde edilen ilk bilgilere göre, yaşanan arbede sırasında 3 kişi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, emniyet güçleri iskele çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkili birimlerin aktardığına göre, olaya karışan şüphelilerin tespiti için başlatılan çalışmalar kesintisiz sürüyor.

