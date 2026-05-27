Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti genel merkezinde yaşanan vandalizm olaylarına karşı hukuki süreç başlattığı öne sürüldü. İddiaya göre, mutlak butlan kararının tebliğ edildiği gün binada maddi hasara yol açan şüphelilerin tespiti için kurmaylara talimat verildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın TV100 için aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu parti mülkiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren kişilerin belirlenmesi amacıyla harekete geçti. Yapılacak şikayet başvurusunda, genel merkez binasının kasten kullanılamaz hale getirildiği vurgulanacak.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK

Kararın tebliğ edildiği gün genel merkezde bulunan bazı kişilerin koltukları parçaladığı, çerçeveleri kırarak yere attığı ve duvarlara hakaret içerikli yazılar yazdığı belirtildi. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yönelik tahribatın da yer aldığı olayları gerçekleştirenler, güvenlik kamerası kayıtları üzerinden tek tek tespit edilerek savcılığa bildirilecek.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Siyasi parti binalarına yönelik bu tür saldırılar ve mala zarar verme eylemleri, Türk Ceza Kanunu kapsamında yaptırımlar içeriyor. Kamera kayıtlarının adli makamlara teslim edilmesinin ardından, kimliği tespit edilen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılması ve oluşan maddi zararın faillerden tazmin edilmesi bekleniyor.