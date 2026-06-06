İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ikamet eden 39 yaşındaki muhasebeci S.E., sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şahıs tarafından toplam 92 bin 500 TL dolandırıldı. Sabah'ın aktardığına göre, 29 Nisan 2026 tarihinde başlayan ve yaklaşık bir ay süren iletişim süreci, mağdurun gerçeği fark edip savcılığa başvurmasıyla ortaya çıktı.

Şüpheli, ilk aşamada kendisini "Baran" olarak tanıtarak S.E.'ye sosyal medya üzerinden modellik teklifinde bulundu. S.E.'nin bu iş teklifini reddetmesine rağmen iletişimi sonlandırmayan şahıs, strateji değiştirerek arkadaşlık kurma yolunu seçti. Bir ay boyunca devam eden mesajlaşma ve telefon görüşmeleriyle güven ortamı oluşturulduktan sonra taraflar Ataşehir'de bir kafede bir araya geldi.

BORÇ KAPATMA BAHANESİYLE PARA İSTEDİ

Yüz yüze gerçekleşen buluşmada maddi sıkıntıları olduğunu öne süren şüpheli, borçlarını ödedikten sonra parayı fazlasıyla iade edeceği vaadiyle S.E.'den borç talep etti. Kurulan güven ilişkisine inanan mağdur kadın, banka üzerinden ilk olarak 42 bin 500 lira havale gerçekleştirdi. Şüphelinin taleplerinin devam etmesi üzerine daha sonra 50 bin lira daha gönderen S.E., toplamda 92 bin 500 lira ödeme yaptı.

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞINDA 'GÜVEN' AŞAMASI NASIL İŞLİYOR?

Bilişim ve güvenlik uzmanları, dijital dolandırıcılık vakalarında şüphelilerin reddedilen cazip tekliflerin ardından iletişimi koparmayarak "duygusal manipülasyon" evresine geçtiğine dikkat çekiyor. Yüz yüze görüşmelerle desteklenen bu süreçte, banka hesap bilgilerindeki isim uyumsuzluklarının kontrol edilmesi mağduriyetleri önlemede en kritik adım olarak öne çıkıyor.

BANKA HESABINDAKİ İSİM ELE VERDİ

Yüklü para transferlerinin ardından şüphelinin yeni maddi taleplerle gelmesi, S.E.'nin şüphelenmesine neden oldu. Yapılan hesap kontrollerinde, aylardır "Baran" olarak bildiği kişinin banka hesap adının B.O. olduğu ortaya çıktı. Gerçeği anlayan S.E., vakit kaybetmeden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından B.O. hakkında adli işlem başlatıldı.