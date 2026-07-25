Manavgat ilçesinde art arda yaşanan iki farklı trafik kazası, bölgedeki trafik güvenliği sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Nifrit Köprüsü mevkii ve Beşkonak Karabük Mahallesi'nde meydana gelen olaylarda toplam dört kişi yaralanırken, kazalara ilişkin adli süreç başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Manavgat'tan Alanya yönüne ilerleyen bir otomobilin Nifrit Köprüsü yakınlarında aniden sağa manevra yapmasıyla gerçekleşti. Zeytinyağı fabrikasına girmek isteyen aracın sağ şeritteki motosiklete çarpması sonucu, motosiklet sürücüsü M.F. metrelerce sürüklendi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen M.F.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Kazaya tanık olan bir vatandaşın, otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmanın ardından jandarma ekiplerine resmi ifade verdiği öğrenildi.

RAFTİNG BOTUNDA TEHLİKELİ YOLCULUK

İkinci olay ise Beşkonak Karabük Mahallesi'nde yaşandı. Bir rafting işletmesine ait olan ve üzerinde botların taşındığı römork yolda devrildi. Römorktaki botların üzerinde güvenlik önlemi olmaksızın seyahat eden ikisi yabancı uyruklu üç kişi yola savruldu. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ertuğ H.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

RÖMORKTA YOLCU TAŞIMAK YASAL MI?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, yük taşımak için tasarlanmış römork ve benzeri araçlarda yolcu taşınması kesinlikle yasaklanmış durumda. Özellikle turizm bölgelerinde işletmelerin kısa mesafe transferlerinde başvurduğu bu tehlikeli yöntem, ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar, hem tesis girişlerindeki ani manevralara hem de standart dışı yolcu taşımacılığına karşı denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Jandarma ekipleri, her iki kaza hakkında da geniş çaplı soruşturma yürütüyor.