Alanya'da son günlerde artan telefon dolandırıcılığı girişimleri üzerine yerel yönetim harekete geçti. Kimliği belirsiz şahısların, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, başkan yardımcıları ve danışmanlarının unvanlarını kullanarak sivil toplum kuruluşları adına vatandaşlardan maddi talepte bulunduğu tespit edildi.

Alanya Belediyesi'nin aktardığı bilgilere göre, şüpheliler telefon aramaları ve mesajlar yoluyla ilçe halkının yardımseverliğini suistimal etmeye çalışıyor. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada, hiçbir belediye yöneticisinin veya yetkilisinin kişi ya da kurumlardan doğrudan bağış veya para istemesinin mümkün olmadığı kesin bir dille ifade edildi.

ŞÜPHELİ ARAMALARDA NE YAPILMALI?

Yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının yardım toplama süreçleri, kanunlar çerçevesinde ve yalnızca valilik onaylı resmi banka hesapları üzerinden şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Belediye yetkililerinin adını kullanarak şahsi veya farklı kurum hesaplarına para aktarılmasını isteyen kişiler, doğrudan nitelikli dolandırıcılık suçu işliyor. Uzmanlar, bu tarz taleplerle karşılaşan kişilerin görüşmeyi derhal sonlandırmasını tavsiye ediyor.

Belediye yetkilileri, gayriresmi kanallardan gelen hiçbir maddi talebe itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Benzer bir dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya kalan vatandaşların, maddi kayıp yaşamamak adına vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis veya jandarma ekiplerine ihbarda bulunması isteniyor. Emniyet birimlerinin de bu tür vakalara karşı incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.