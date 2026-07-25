Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya ve ilçelerinde, tur otobüsleri ile tarihi ören yerlerinde izinsiz rehberlik yapan kişilere yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Antalya Rehberler Odası (ARO), Turist Rehberleri Birliği (TUREB), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB yetkililerinden oluşan ortak ekipler, sahada geniş çaplı incelemeler yürütüyor.

ARO Denetmeni Uğur Levent Tuncel'in aktardığı bilgilere göre, söz konusu çalışmalar sadece Antalya kent merkeziyle sınırlı kalmıyor. Ekiplerin Isparta, Burdur, Salda Gölü ve lavanta bahçeleri gibi bölgedeki tüm önemli turistik alanlarda aktif olarak görev yaptığını belirten Tuncel, tur otobüslerinde rehberlerin sözleşmelerinin ve çalışma kokartlarının tek tek kontrol edildiğini açıkladı.

İZİNSİZ REHBERLİK YAPMANIN CEZASI NE KADAR?

Denetimlerin temel dayanağını 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu oluşturuyor. İlgili kanun kapsamında, çalışma kartı veya ruhsatı olmadan rehberlik faaliyeti yürüten şahıslara 2026 yılı düzenlemeleri doğrultusunda 45 bin 154 TL ile 180 bin 617 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanıyor. Tuncel, sahada sahte rehber tespit edilmesi halinde anında tutanak tutularak TUREB'e iletildiğini ve yasal sürecin hızla başlatıldığını vurguladı. Acentelere seslenen yetkililer, rehbersiz tur düzenlemenin açık bir kanun ihlali olduğunun altını çiziyor.

KAÇAK REHBERLER ÜLKE İMAJINI NASIL ETKİLİYOR?

Kaçak faaliyetlerin turizm sektöründeki olumsuz yansımalarına dikkat çeken TUREB

Denetmeni Tayfur Can ise uygulamanın haksız rekabet yarattığını ifade etti. Sınavları başarıyla geçerek belge almaya hak kazanan resmi rehberler işsiz kalırken, yetkisiz kişilerin sahada olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Can, bu durumun ülke tanıtımına da zarar verdiğini aktardı. Can'ın açıklamasına göre, izinsiz çalışan kişiler tarihi ve kültürel mirasları yüzeysel birkaç kelimeyle geçiştirerek turistlere eksik veya yanlış bilgiler aktarıyor.

ALANYA VE ÇEVRESİNDE DENETİMLER SÜRECEK Mİ?

Özellikle Alanya ve Kaş arasındaki geniş sahil şeridinde yer alan yoğun ziyaretçi noktalarında denetimlerin caydırıcı bir etki yarattığı bildirildi. TUREB yetkilileri, turizmin başkenti konumundaki bölgede yetkin rehberlerin görev almasının hayati önem taşıdığını hatırlatarak, vatandaşları ve sektör temsilcilerini sahte rehberlere karşı duyarlı olmaya davet etti. İhlal durumlarında yetkili mercilere derhal bildirim yapılması gerektiği uyarısında bulunuldu.