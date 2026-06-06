Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana gelen olayda, iki kişi hayatını kaybetti. Market alışverişinden dönen Yağmur Demirkıran ve eşi Hidayet Demirkıran, yollarını kesen ağabey Niyazi K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Emniyet kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, taraflar arasında sokak ortasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Şüpheli Niyazi K., yanında bulundurduğu tabancayı ateşleyerek kız kardeşi ve eniştesini başlarından vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

CİNAYETİN ARDINDAN YAKALANDI

Çifte cinayetin ardından olay yerinden uzaklaşan zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu suç aleti silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Niyazi K.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, eniştesi Hidayet Demirkıran ile kendi eşi arasında bir ilişki bulunduğundan şüphelendiğini ve saldırıyı bu gerekçeyle gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE İŞLENEN SUÇLARDA HUKUKİ DURUM NEDİR?

Mevcut ceza hukuku uygulamalarında, somut bir delile veya tanıklığa dayanmayan, yalnızca failin kendi şüphesine dayalı olarak işlenen cinayetlerde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması mahkemelerce titizlikle değerlendiriliyor. Şüpheli Niyazi K.'nın emniyetteki sorgusu sürerken, yetkililer olayın tüm detaylarını aydınlatmak amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor.