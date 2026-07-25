Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yaz mevsimiyle birlikte artan yaya hareketliliğini göz önünde bulundurarak kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen kaldırım işgallerine karşı geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin aktardığına göre, operasyonlar özellikle Kapalı Yol (Kazım Özalp Caddesi), Atatürk ve Işıklar caddelerinde yoğunlaştı. Akşam saatlerinde kalabalığın arttığı bölgelerde yapılan denetimlerde, dükkanlarının önünü teşhir ürünleri, masa, sandalye, reklam tabelası, duba ve şemsiye gibi materyallerle daraltan işletmelere uyarılar yapıldı. İşgaliye izni bulunmayan mekanların usulsüz kullanımlarına son verilirken, yaya geçişini engelleyen malzemeler ekipler tarafından tek tek toplandı. Ayrıca güzergah üzerinde tespit edilen seyyar satıcılar ve dilenciler hakkında da cezai işlem uygulandı.

HEDEF CEZA DEĞİL STANDART SAĞLAMAK

Denetimlere bizzat katılan Zabıta Dairesi Başkanı Yakup Önder, kent güvenliği ve huzuru için çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü bildirdi. Önder, temel amaçlarının esnafa ceza kesmek olmadığını vurgulayarak, "Halkımızın kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi ve alışveriş standartlarının korunması için usulsüz işgaliyeleri bertaraf ettik. Rutin denetimlerimizdeki kararlılığımız gece gündüz demeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

YAYA HAKLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Turizm sezonunun zirve yaptığı yaz aylarında yaya yollarının açık kalması, hem kent içi hareketlilik hem de acil durumlarda güvenli geçiş açısından büyük önem taşıyor. Ticari işletmelerin kaldırım sınırlarına riayet etmesi, özellikle engelli bireylerin ve bebek arabalı ailelerin şehir merkezindeki erişilebilirliğini doğrudan etkileyen en temel kentsel haklar arasında yer alıyor. Haksız rekabetin önlenmesi ve kentsel estetiğin korunması amacıyla yerel yönetimlerin bu tür denetimleri düzenli olarak sürdürmesi bekleniyor.