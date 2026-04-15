Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, son günlerde okullarda artış gösteren şiddet olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Siverek ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen, öğrenci ve öğretmenleri hedef alan silahlı saldırıları "menfur" olarak nitelendiren Kılıç, hükümete ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.

​TABLO ÜZÜCÜ, ÖNLEMLER İVEDİLİKLE ALINMALI

​Eğitim kurumlarında can güvenliğinin kalmadığına dikkat çeken Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Eğitim yuvalarımızda yaşanan bu tür olaylar, ülkemizin içinde bulunduğu tablo adına son derece üzücüdür. Bu menfur saldırıların sebeplerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin ivedilikle alınması adına yetkilileri göreve davet ediyorum."

​TAZİYE VE ŞİFA MESAJI

​Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Şerafettin Kılıç, yaralı vatandaşlar için de acil şifa temennisinde bulundu. Kılıç, okulların şiddetten arındırılması ve güvenli eğitim ortamının yeniden tesisi için konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

