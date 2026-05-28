Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde bulunan toplam 8 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların yer yer çok kuvvetli görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre Giresun, Trabzon ve Artvin’in güney kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak beklenirken, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağış tipinin değişebileceğini açıkladı. Yapılan değerlendirmede, 2 bin 500 metre ve üzerindeki rakımlarda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtildi.

Ayrıca sıcaklıkların düşmeye devam etmesiyle birlikte 1800 metre üzerindeki yüksek kesimlerde de kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Karadeniz’in yüksek bölgelerinde etkili olması beklenen yağışların ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olabileceği değerlendiriliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteoroloji’nin yayımladığı uyarıda yalnızca Karadeniz değil, Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı iller için de dikkat çağrısı yapıldı.

Buna göre Adana’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yetkililer, kısa süreli ancak etkili olması beklenen yağışların özellikle şehir merkezlerinde su baskını riskini artırabileceğine dikkat çekti.

SEL VE HEYELAN RİSKİNE KARŞI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.

Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde eğimli arazilerde yaşayan vatandaşların heyelan riskine karşı dikkatli olması istenirken, sürücülere de yağış anında hız ve takip mesafesi konusunda uyarıda bulunuldu.

YAĞIŞLARIN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanları, kuvvetli sağanakların gün boyunca aralıklarla etkili olacağını, akşam saatlerinden sonra ise etkisini kademeli olarak kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu tahminleri ve resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.