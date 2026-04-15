ANTALYA SİYASETİNDE KARTLAR YENİDEN KARILIYOR

​Antalya siyasetinde önemli bir değişim yaşandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Serik halkının teveccühüyle Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Belediye Başkanı seçilen Kadir Kumbul, siyasi yolculuğuna AK Parti çatısı altında devam etme kararı aldı.

​Kumbul’un istifası ve ardından AK Parti saflarına geçişi, parti teşkilatında büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı.

​Katılımın ardından bir açıklama yapan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, sosyal medya üzerinden paylaştığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

​"Sayın Cumhurbaşkanımız’ın tensipleriyle bugün AK Parti ailesine katılan Serik Belediye Başkanımız Kadir Kumbul'a hoşgeldin diyor, partimizin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla Serik'e en iyi hizmetleri kazandıracağına inanıyoruz."

​Kadir Kumbul’un AK Parti’ye geçişiyle birlikte Serik’te belediyecilik hizmetlerinin merkezi hükümetle uyum içerisinde, "eser ve hizmet siyaseti" vizyonuyla hiz kazanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi