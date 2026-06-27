Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli yağış uyarısı yapılan Rize'de sabahın erken saatlerinde olumsuz hava koşulları etkili oldu. Rüzgarla birlikte şiddetini artıran sağanak yağış esnasında, Ardeşen ilçesi açıklarında bir hortum gözlemlendi.

DHA'nın aktardığına göre, Karadeniz üzerinde beliren ve kıyı şeridine yaklaşık 100 metre mesafeye kadar yaklaşan doğa olayı, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt altına alınan hortumun yaklaşık 5 dakika sürdüğü bildirildi.

DENİZ HORTUMLARI NEDEN OLUŞUR?

Özellikle ani sıcaklık değişimlerinin yaşandığı dönemlerde, şiddetli sağanak yağış hücrelerine bağlı olarak deniz üzerinde hortum oluşumları görülebiliyor. Su yüzeyindeki sıcak hava ile atmosferdeki soğuk havanın ters rüzgar akımlarıyla karşılaşması sonucu ortaya çıkan bu meteorolojik olaylar, çoğunlukla karaya ulaşmadan deniz bünyesinde sönümlenerek etkisini yitiriyor.