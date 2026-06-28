İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bazı içeriklerin suç unsuru taşıdığı yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu paylaşımlar üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ve 217/A maddesinde yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerinin gözaltı kararının infazına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Dosyayla ilgili adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

Tamar Tanrıyar'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımların soruşturmanın temelini oluşturduğu belirtilirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve gerekli incelemelerin devam ettiğini ifade etti.