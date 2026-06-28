Olay, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre spor salonundan koşarak çıkmak isteyen çocuk, tamamen şeffaf olan cam kapıyı fark edemedi. Hızla çarptığı cam kapı büyük bir gürültüyle kırılırken, talihsiz çocuk parçalanan camların üzerine düştü.

Sağlık Ekipleri Kısa Sürede Olay Yerine Geldi

Kazayı gören site sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık Durumu İyi

Hastanede tedavisine başlanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği araştırılırken, benzer kazaların yaşanmaması için cam kapılarda görünürlüğü artıracak güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekildi. Site sakinleri de özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı alanlarda cam kapıların daha belirgin hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.