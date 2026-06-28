Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın son katındaki dairede yaşayan Nurkadın Sağlam (38), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan zemine düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Nurkadın Sağlam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay Yerinde İnceleme Yapıldı

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de apartman çevresinde ve dairede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Nurkadın Sağlam'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor

Polis ekipleri, olayın düşme, kaza ya da başka bir nedenle meydana gelip gelmediğini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Apartmanda yaşayanların ifadelerine başvurulurken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

Yetkililer, otopsi raporu ve yürütülen soruşturmanın ardından olayın kesin nedeninin netlik kazanacağını bildirdi.