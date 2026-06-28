Enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünü azaltmayı hedefleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını düşüren işletmelere yönelik yeni bir destek mekanizmasını devreye alıyor. Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı kapsamında performans kriterlerini karşılayan işletmelere, başvuru yapılan yıldaki enerji giderlerinin yüzde 30'u oranında nakdi hibe verilecek.

Enerji Verimliliği Ön Planda Olacak

Program; sanayi tesisleri, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin enerji yoğunluğunu azaltmasını, daha verimli enerji kullanmasını ve karbon salımını düşürmesini amaçlıyor. Değerlendirmelerde işletmelerin enerji performansı ve karbon emisyonundaki iyileşme dikkate alınacak.

Alanya'daki Turizm ve Hizmet Sektörüne Büyük Fırsat

Turizm kenti Alanya'da faaliyet gösteren oteller, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, büyük ticari işletmeler ve enerji tüketimi yüksek hizmet sektörü işletmelerinin programdan önemli ölçüde yararlanması bekleniyor.

Enerji maliyetlerinin düşmesiyle birlikte işletmelerin hem rekabet gücünün artması hem de sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

18 Milyon Lirayı Aşan Destek Üst Limiti

2026 yılı için EKA Destek Programı'nda bir işletmeye verilebilecek destek üst limiti 18 milyon 61 bin 775 lira olarak belirlendi. Yetkililer, bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleneceğini açıkladı.

Başvurular ise e-Devlet altyapısıyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Karbon Salımını Azaltanlar Öne Çıkacak

Program kapsamında Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı COP31 hedefleri doğrultusunda karbon emisyonunu en fazla azaltan işletmelere öncelik verilecek.

Yapılacak değerlendirme sonunda sanayi sektöründen ilk 10, ticari bina ve hizmet sektöründen ise ilk 10 işletme olmak üzere toplam 20 işletme performans esaslı hibe desteği almaya hak kazanacak.

Yatırıma da Performansa da Destek

Bakanlık, mevcut Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı kapsamında enerji verimliliği yatırımlarına verdiği destekleri de sürdürüyor. Bu programda yatırım maliyetlerinin yüzde 30'una kadar, 27 milyon 92 bin 663 liraya ulaşan destek sağlanabiliyor.

Yeni EKA modeliyle birlikte işletmeler yalnızca enerji verimliliği yatırımı yaptıkları için değil, bu yatırımlar sonucunda elde ettikleri enerji tasarrufu ve karbon azaltım performansına göre de teşvik edilecek. Böylece enerji verimliliğini artıran işletmeler hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli avantaj elde etmiş olacak.