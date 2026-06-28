ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Alanya’nın Tepe Mahallesi’nde inşa edilen 452 konutluk proje, yerel siyasetin ana gündem maddesi haline geldi. Şehrin en değerli ve prestijli bölgelerinden birinde yükselen proje, beraberinde "hak sahipliği" ve "yer seçimi" tartışmalarını da getirdi.

'BİRİLERİNE YAZLIK MI OLACAK'

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, "Öncelikle TOKİ'nin yapacağı sosyal konutların alan seçimi çok hatalıdır. Tepe Mahallesi'nde yapılacak 452 daire oraya ciddi bir nüfus artışı sağlayacaktır. Ulaşım, kanalizasyon, temiz su gibi bir çok ihtiyacın karşılanması açısından yer seçimi her konuda yanlıştır. Diğer taraftan dar gelirli yurtaşlar için yapılması gereken konutların şimdiden birilerine tahsis edilmesi, birilerinin kollanması iddiaları vahimdir. Ancak yer seçimi bu iddiların doğru olabileceğini, birilerine yazlık konut yapabilmenin amaçlandığı konusunda kuşkular barındırmaktadır.

Bu kuşkuları ortadan kaldırmak için kimlerin hak sahibi olacağı ve nasıl dağıtım yapılacağı bir an önce açıklanmalıdır. Tekrar belirtiyorum, yer seçimi kesinlikle yanlıştır" dedi.

'KAÇ ALANYALI GARİBANIN ADI VAR'

Alanya siyasetinin tanınan isimlerinden Dr. Tahsin Biner, Mahmutlar TOKİ’nin ek inşaatı olarak hayata geçirilen Tepe TOKİ projesine ilişkin bir takım sorular yöneltti. Projenin sosyal konut amacından saptığına dair şüpheleri dile getiren Biner, şu ifadeleri kullandı: "Tepe TOKİ’nin kuralarında kaç Alanyalı garibanın, kaç şehit yakınının, kaç gazinin veya yakınının ismi var? Tüm bunların Alanya kamuoyuna belgeleriyle açıklanması gerekiyor. Evi olmayan vatandaşa uygun konut sağlama hedefiyle ortaya çıkan TOKİ, neden en maliyetli inşaat alanı olan Tepe Mahallesi’ni seçti? Dünyadaki örneklere bakıldığında şehir merkezinin dışında olması gereken toplu konutlar, Alanya’da niye şehrin en bakir, en yeşil mahallesinin dokusu bozularak şehir içine yapılıyor?"

'BİN 800 NÜFUSUN KAÇI ALANYA'DAN'

Projeye bir tepki de İYİ Parti Alanya eski Kurucu İlçe Başkanı Şefik Bahçe’den geldi. Bölgede planlanan projenin nüfus yapısına dikkat çeken Bahçe, Tepe Mahallesi'ne yerleşecek tahmini bin 800 kişilik nüfusun kimlerden oluştuğunun bilinmesi gerektiğini vurguladı. Bahçe, "Mahmutlar TOKİ projesinin her türlü tanıtımı resmi olarak yapıldığı hâlde Tepe Mahallesi'nde yer alan 452 konutluk projeyle ilgili aynı şeffaflık sergilenmedi. Alanya merkezde oturan birçok vatandaş Mahmutlar’a gitmek zorunda kaldı" diyerek projeyle ilgili olarak yetkililere seslendi ve kura listelerinin şeffaf bir şekilde acilen açıklanması çağrısını yineledi.

TOKİ MEVZUATI VE KONTENJAN DAĞILIMI

TOKİ’nin resmi mevzuatına göre konut kontenjanlarının yüzde 5'i şehit yakınları ve gazilere, yüzde 5'i engelli vatandaşlara, yüzde 20'si emeklilere, yüzde 20'si ise gençlere (18-30 yaş) ayrılmaktadır.

Kalan kontenjan ise "Diğer" statüsündeki vatandaşlara tahsis edilmektedir. Hukuki olarak TOKİ başvuru şartlarında, başvuru sahibinin projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durum, teorik olarak hak sahiplerinin Alanya’da yaşayan kişiler olduğunu gösterse de Alanya kamuoyu, listelerin isim isim ilan edilerek spekülasyonların önüne geçilmesini talep ediyor.

(Sudi ÇANDIR)