ALANYA'DA tatil yaptığı otelde aynı vatandaşı olan arkadaşıyla tartışan İngiliz turist, çıkan kavgada arkadaşını darp ettiği iddiasıyla tutuklandı. Yumruk darbesiyle yaralanan turist hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde tatil yapan İngiliz uyruklu Lous Peter B. (32) ile aynı otelde konaklayan ve yine İngiliz vatandaşı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Lous Peter B.'nin arkadaşına yumruk attığı, aldığı darbenin etkisiyle yere düşen turistin yaralandığı öğrenildi.

Otel görevlilerinin ve çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Turist Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Mahkeme Tutuklama Kararı Verdi

Kavgaya karıştığı belirlenen şüpheli Lous Peter B., Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen İngiliz turist, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi. (Mehmet AL)