MAHKEMEDE hem sanığın savunması hem de müştekilerin ifadeleri zaman zaman duygusal anların yaşanmasına neden olurken, anne Hatun Şişman gözyaşlarını tutamadı. Dava 18 Eylül tarihine ertelendi. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İlhan S. Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı ile birlikte öldürülen Deniz Şişman'ın annesi Hatun Şişman, babası Şenol Şişman, yaralanan Mehmet İbrahim Şişman ve taraf avukatları hazır bulundu.

‘YAŞANANLARDAN DOLAYI PİŞMANIM’

Mahkeme başkanının suçlamaları hatırlatmasının ardından savunma yapan İlhan S., yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Böyle bir olaya neden olduğum için pişmanım" dedi.

‘OLAYIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ HATIRLAMIYORUM’

Olay gününü anlatan sanık, uzun yıllardır taşıma ruhsatlı silah bulundurduğunu belirterek, sabah erken saatlerde yeğenlerinin bulunduğu adrese gittiğini söyledi. Sanık İlhan S., "Mehmet kapıyı açtı, bana hakaret etti. Silah çekeceğini düşündüm, bir el ateş ettim. Daha sonra Deniz ile konuşmak istedim. Bana söyledikleri büyük öfke oluşturdu. Sonrasını tam olarak hatırlamıyorum. Camiye gittim ve kendi hayatıma son vermek için kalbime ateş ettim" ifadelerini kullandı. Şirketten iki yıl önce ayrıldığını söyleyen sanık, ailesinin tehdit edildiğini de iddia etti.

‘ÖLMEDEN ÖNCE VASİYET BIRAKTIM’

Sanık İlhan S., mahkemedeki son sözlerinde olaydan aylar önce bir notere vasiyet bıraktığını belirtti.

MEHMET ŞİŞMAN: BEN DE ÖLEBİLİRDİM

Saldırıda yaralanan Mehmet İbrahim Şişman ise sanığın anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Kapıyı eşinin geldiğini düşünerek açtığını söyleyen Mehmet Şişman, "Dayım yüzüme ateş etti. Kurşun kulağımı sıyırdı. Kafamı çevirmeseydim bugün hayatta olmayabilirdim" dedi.

Şirket içerisinde yaşanan mali anlaşmazlıklar nedeniyle aile toplantısı planladıklarını belirten Mehmet Şişman, toplantının saldırıdan yaklaşık bir saat sonra yapılacağını ifade ederek, "Gerçeklerin ortaya çıkacağını düşündüğü için bu saldırıyı gerçekleştirdi" iddiasında bulundu. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerine dikkat çeken Mehmet Şişman, "Ablamı öldürdükten sonra elinde silahla ofisin içinde başka kimse var mı diye dolaşıyor. Adeta seri katil gibi hareket etti" diye konuştu.

BABA ŞENOL ŞİŞMAN: KIZIMA DÖRT EL ATEŞ ETTİ

Hayatını kaybeden Deniz Şişman'ın babası Şenol Şişman da olay günü yaşadıklarını anlatarak, "Dışarıdaydım. İlhan içeri girdi. Bir anda silah sesleri geldi. Kızımın yüzüne dört el ateş etti. Daha sonra benim iki ayağıma ateş etti" dedi.

ANNE HATUN ŞİŞMAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kızı Deniz'i kaybeden Hatun Şişman ise kardeşinin mahkemede gerçeği yansıtmayan ifadeler verdiğini öne sürdü. Saldırıdan yaklaşık 45 dakika sonra aile toplantısı yapılacağını belirten Hatun Şişman, aylardır evden dışarı çıkamadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Mahkeme heyeti, sanık İlhan S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın sözünü ettiği vasiyetnamenin noterden istenmesine, olayda adı geçen tanıkların dinlenmesine ve eksik evrakların tamamlanmasına hükmeden heyet, ayrıca HSK yaz kararnamesi nedeniyle davayı 18 Eylül 2026 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 11 Aralık 2025 tarihinde Alanya'da aynı emlak şirketinde ortak oldukları belirtilen dayı ile yeğenleri arasında yaşanan anlaşmazlığın silahlı saldırıya dönüşmesiyle meydana geldi. İddiaya göre İlhan S., önce yeğeni Mehmet İbrahim Şişman'ı evinde vurdu, ardından emlak ofisine giderek yeğeni Deniz Şişman'ı başından vurarak öldürdü. Ofiste bulunan eniştesi Şenol Şişman'ı da bacaklarından yaralayan şüpheli, olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "yakın akrabayı kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla tutuklanan İlhan S. hakkında açılan davanın ilk duruşması Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. (Mehmet AL/Özel HABER)

Kaynak: Haber Merkezi