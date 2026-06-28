ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ipek böcekçiliğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Toslak Nebile Hacıkadıroğlu İlkokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri Sapadere İpekevi'nde ağırlandı. Hem eğitici hem de eğlenceli geçen etkinlikte öğrenciler, ipek böceğinin yaşam döngüsünü yerinde gözlemleme fırsatı bulurken, Sapadere Kanyonu'nun doğal güzelliklerini de keşfetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından mayıs ayında öğrencilere ipek böceği besleme setleri dağıtılarak verilen eğitimlerin ardından düzenlenen gezi programı, öğrenciler için unutulmaz anlara sahne oldu. Piknik havasında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, sınıfta öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirme imkânı buldu.

İpek Böcekçiliğini Yerinde İncelediler

Sapadere İpekevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ipek böceklerinin yetiştirilme süreci, dut yapraklarıyla beslenmesi, koza oluşturması ve ipeğin üretim aşamaları hakkında detaylı bilgi aldı. Uzmanların anlatımlarını ilgiyle dinleyen öğrenciler, üretim sürecini yakından inceleyerek merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.

Mehmet Hacıkadıroğlu Minikleri Yalnız Bırakmadı

Sapadere'de ipek böcekçiliğinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan iş insanı Mehmet Hacıkadıroğlu da etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Annesi Nebile Hacıkadıroğlu adına yaptırılan okulun öğrencilerini ağırlayan Hacıkadıroğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Öğrenciler için küçük bir sürpriz de hazırlayan Hacıkadıroğlu, etkinliğe katılan tüm çocuklara futbol topu hediye ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Doğayla İç İçe Eğitim

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Alanya'nın önemli doğal güzelliklerinden biri olan Sapadere Kanyonu'nu da gezdi. Doğayla iç içe keyifli vakit geçiren minikler hem bölgenin eşsiz güzelliklerini yakından tanıdı hem de çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı.

Geleneksel Üretime Destek Sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması hedeflenirken, çocuklara küçük yaşta üretim kültürünün kazandırılması ve geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Veliler ve öğretmenler ise hem eğitici hem de sosyal yönü güçlü etkinlik nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.