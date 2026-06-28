ALANYA’NIN en yoğun yaya ve ticaret bölgelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinin kapatılması, Cuma Pazarı, Müftüler Sokak ve çevresindeki esnafın tepkisine neden oldu. Bölgedeki işletmeler, geçidin kapanmasıyla birlikte yaya hareketliliğinde ciddi azalma yaşandığını ve bunun doğrudan ticarete olumsuz yansıdığını ifade ediyor. Esnaf temsilcileri, alternatif geçiş noktalarının uzak kalması nedeniyle vatandaşların kontrolsüz alanlardan karşıya geçmeye çalıştığını, bunun da hem yayalar hem de sürücüler açısından risk oluşturduğunu dile getiriyor.

"ESNAF YAYA GEÇİDİ KAPATILDIĞI İÇİN MAĞDUR"

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, bölgedeki durumun esnafı zorladığını belirterek geçidin yeniden açılması gerektiğini vurguladı. Özdemir, yıllardır kullanılan geçiş noktasının kapanmasının hem yerli halk hem de turistler için ulaşımı zorlaştırdığını ifade etti. Özellikle turistlerin çarşıya erişimde güçlük yaşadığına dikkat çeken Özdemir, ilgili kurumların bölgede inceleme yaparak sürece çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Özdemir, "Esnaf yaya geçidi kapatıldığı için mağdur. Belediye konuyu UKOME'ye yönlendiriyor. Buranın bir an önce açılması gerekiyor. Şu anda gerçekten o noktada bir yaya geçidine ihtiyaç var. Bölgeye şerit çekilmiş. Vatandaşların ayağı takılıyor, düşenler oluyor. Hatta dün bir kişinin düşerek ayağını kırdığı söylendi. Bu durum yayalar için risk oluşturuyor. Esnafın ortak talebi buranın yeniden açılması. Yıllardır kullanılan bir geçiş noktasıydı. Esnaf, gerekirse yolu kapatacak noktaya gelebileceklerini ifade ediyor. Yetkililerden beklentimiz, vatandaşların ve esnafın daha fazla mağdur olmaması için bu soruna bir an önce çözüm bulunmasıdır. Zaten burası Cuma Pazarı'nın girişinde yer alıyor ve Ticaret Odası'nın batı tarafındaki bölgeye bağlantı sağlıyor. Ben çocukluğumdan beri bu yaya geçidinin burada olduğunu biliyorum. Kapatılmasıyla birlikte ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Özellikle turistler karşıya geçmekte zorlanıyor. Alternatif geçiş noktası oldukça uzak kalıyor. Bu nedenle geçidin yeniden açılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"BÖLGE ESNAFININ TURİSTE ULAŞMASI ENGELLENDİ"

Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, söz konusu geçidin geçmişte dolmuş durağı ve Cuma Pazarı’nı çarşıya bağlayan en kısa güzergâh olduğunu hatırlattı. Değirmenci, kapatılmanın esnafın turiste ulaşımını zorlaştırdığını ve bu durumun turizm gelirlerini de olumsuz etkilediğini ifade ederek, ilgili kurumlar nezdinde girişimlere hazır olduklarını dile getirdi. Değirmenci, "Geçtiğimiz yıllarda dolmuş durağı ve Cuma pazarından en kestirme geçiş yolu olarak kullanılan ve gelen misafirlerin çarşı esnafıyla buluştuğu en kısa yol olan yaya geçidi geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı. Bu yaya geçidinin kapatılması bölge esnafının turiste ulaşmasını engellemiştir. Esnaf kardeşlerimin bizlerden de bu yaya geçidinin açılması ile ilgili talepleri olmuştur. Bu konu ile ilgili oda olarak bize düşen görevleri başta UKOME nezdinde yapılacak girişimler olmak üzere yapmaya hazırız. Önceliğimiz hem yaya ulaşımının kolaylaşması hem de bölge esnafımızın turizmden yeterli miktarda pay almasının sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ESNAFTAN SIK SIK YAYA YOLUYLA İLGİLİ ŞİKAYET ALIYORUZ"

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp de geçidin yeniden açılması gerektiğini belirterek, bölgenin hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için önemli bir geçiş noktası olduğunu söyledi. Yenialp, turizmde yaşanan durgunluğun esnafı daha da zorladığını ve hareketliliğin artmasının beklendiğini ifade etti. Yenialp, "Esnaflar yaya geçinin kapatılması nedeniyle yaşadıkları mağduriyetle ilgili sık sık şikayette bulunuyorlar. Biz de bu konuyu daha önce belediye meclisinde gündeme getirmiş, yaya geçidinin yeniden açılması gerektiğini ifade etmiştik. Alanya'ya doğu ve batı yönünden gelen vatandaşlar ile turistlerin, çarşının merkezi konumundaki Kuyularönü Camii çevresine ve arkasındaki turistik caddelere ulaşabilmeleri için en önemli geçiş noktalarından biri bu bölge. Burada mutlaka bir yaya geçidinin bulunması gerektiğine inanıyoruz. Esnaf da işlerin iyi gitmediğini söylüyor. Ne yazık ki beklenen seviyede bir turizm sezonu yaşamıyoruz. Okulların kapanmasıyla birlikte iç turizmin hareketlenmesini, yeni turistlerin gelmesini bekliyoruz. Esnafın ancak bu hareketlilikle biraz nefes alabileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında şu an dışarıdan gelecek farklı bir hareketlilik görünmüyor. Bu nedenle hem turizm sektörü hem de esnaf açısından sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Esnafın bu kadar kötüyken bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

"ESNAFIN SABRI TÜKENMİŞ DURUMDA"

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ise esnaf ziyaretlerinde konunun sıkça gündeme geldiğini belirtti. Tavlı, yıllardır kullanılan yaya bağlantısının kapanmasının ticareti olumsuz etkilediğini, geçidin fiilen kullanılmaya devam etmesinin ise güvenlik riskini artırdığını söyledi. Tavlı, ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Tavlı, "Bankalar Caddesi'ndeki esnafımızı ziyaret ettik. Esnaf, yaya geçidinin kapatılmasından dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Hatta konuyla ilgili çektikleri videoları da bize gösterdiler. Burası yıllardır kullanılan bir yaya geçidiydi. Hem Bankalar Caddesi'nden Cuma Pazarı'na hem de Cuma Pazarı'ndan caddeye önemli bir yaya bağlantısı sağlıyordu. Bu konuyu Alanya Belediye Başkanımızla da görüştük. Kendileri, geçidin UKOME kararıyla kapatıldığını ifade etti. UKOME'nin yapısında devlet kurumlarının temsilcileri de bulunuyor. Biz de ilgili kurum müdürlerinden bu konuda destek isteyeceğiz ve üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Geçidin yeniden açılması gerektiğini dile getirdik. Ancak şu ana kadar bu konuda somut bir adım atılmış değil. Görüyoruz ki esnafın sabrı tükenmiş durumda. Bölgede bize bu konuda ciddi tepkilerini ilettiler. Şu anda resmi olarak kapalı olmasına rağmen geçit fiilen kullanılmaya devam ediyor. Yayalar, bisikletliler ve motosiklet sürücüleri buradan geçiyor. Bu durum olası bir kazayı da kaçınılmaz hale getiriyor. İnşallah burada ne yaralanmalı ne de can kaybıyla sonuçlanacak bir kaza yaşanır. Biz daha önce de bu geçidin açılması gerektiğini söyledik, yine söylemeye devam edeceğiz ve konunun takipçisi olacağız. Esnaf ayrıca turizm sezonunun bekledikleri gibi geçmediğini, işlerin durgun olduğunu ve yaya geçidinin kapatılmasının da ticareti olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Yabancı turistlerin büyük bölümü yaya geçitlerini kullanmayı tercih ediyor. Geçidin kapalı olması nedeniyle Cuma Pazarı'ndan çıkan turistler Bankalar Caddesi'ne yönelmek yerine farklı güzergâhları kullanıyor. Bu da bölgedeki işletmelerin müşteri kaybetmesine neden oluyor. Esnafın bu konuda haklı tepkileri var. Turizm sektöründe genel anlamda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ancak okulların kapanmasıyla birlikte yerli turizmin hareketlenmesini bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda Alanya'nın daha da canlanmasını, esnafın, otelcinin ve turizmden geçimini sağlayan herkesin memnun olacağı bir sezon yaşanmasını umut ediyoruz" diye konuştu. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi