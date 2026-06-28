Olay, bugün Gazipaşa açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede avlanan bir balıkçı deniz yüzeyinde çok sayıda şüpheli paket fark etti. Paketlerin tütün ürünü olduğunu değerlendiren balıkçı, durumu vakit kaybetmeden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından koordinatları belirlenen bölgeye kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde kapsamlı arama ve toplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, denizde sürüklenen paketlerin piyasa değeri yüksek olan kaçak IQOS sigaraları olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından denizden tek tek çıkarılan kaçak sigaralar, delil niteliği taşıması nedeniyle muhafaza altına alınarak gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere teslim edildi.

Yetkililer, kaçak sigaraların denize nasıl ulaştığının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelerde, ürünlerin kolluk kuvvetlerinin denetiminden kaçmak amacıyla bir gemiden denize atılmış olabileceği ya da deniz yoluyla gerçekleştirilen nakliye sırasında meydana gelen bir kaza sonucu denize saçılmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi