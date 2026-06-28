Olay, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Z.A. ile Mehmet Karadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Karadaş’a ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Z.A. ise olay yerine geldiği otomobille hızla uzaklaştı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Karadaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli Z.A.'nın yakalanması için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçtığı otomobilin güzergahını belirleyen polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ardndan sağlık kontrolünden geçirilen Z.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayın ardından ekipler tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. (Mehmet Al)

Kaynak: Haber Merkezi