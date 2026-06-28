Antalya genelinde şebeke yenileme, bakım ve yatırım faaliyetleri kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. Yapılan resmi duyuruya göre, 28 Haziran 2026 tarihinde sabah 09.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında kentin yedi farklı ilçesindeki pek çok mahallede enerji akışı geçici olarak durdurulacak. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar süresince vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Akdeniz Manşet'in aktardığı verilere göre, kesintiden etkilenecek merkez ilçelerin başında Muratpaşa ve Kepez geliyor. Muratpaşa'da Cumhuriyet, Dutlubahçe, Konuksever, Altındağ, Varlık, Yıldız, Güzeloba ve Haşimişcan mahallelerindeki belirli sokaklarda enerji verilemeyecek. Kepez ilçesinde ise Emek, Karşıyaka, Ulus, Yükseliş, Zafer, Özgürlük ve Şafak mahalleleri kesinti programına dahil edildi.

İLÇELERDEKİ KESİNTİ PROGRAMI

Merkez ilçelerin yanı sıra Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde de eş zamanlı çalışmalar yürütülecek. Manavgat'ta Gündoğdu ve Hocalar mahallelerinde bakım çalışması planlandı. Batı aksında ise Demre'nin Beymelek, Elmalı'nın Karyağdı, Finike'nin Akçaalan ve Yalnız mahalleleri ile Kumluca'nın Karacaören, Yenikışla, Çaltı Sıralı ve Çayiçi bölgelerinde gün boyu elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

KESİNTİ SÜRESİNCE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Uzun süreli planlı kesintilerde ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazların zarar görmemesi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, enerji dalgalanmalarına karşı hassas cihazların fişten çekilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca, yedi saati bulacak kesinti boyunca buzdolabı kapaklarının gereksiz yere açılmaması, içerideki gıdaların bozulmasını engellemek adına alınabilecek en temel pratik önlemler arasında yer alıyor.

Toplam yedi saat sürecek olan altyapı iyileştirme, deplase ve güvenlik amaçlı çalışmaların planlanan saatte bitirilmesi hedefleniyor. Ekiplerin iş sağlığı kurallarına uygun yürüteceği faaliyetlerin ardından, saat 16.00 itibarıyla söz konusu bölgelere kademeli olarak yeniden enerji verilmeye başlanacak.