İddiaya göre olay, Alanya'da bir cami yakınında meydana geldi. İbadetini tamamlayarak camiden çıkan yaşlı bir vatandaş, cadde üzerinde motosikletle ilerleyen ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle küfür ettiği öne sürülen şahısları daha dikkatli ve saygılı olmaları konusunda uyardı.

Uyarıya Yumrukla Karşılık Verdiler İddiası

İddiaya göre uyarıya öfkelenen motosikletli şahıslar, araçlarından inerek yaşlı vatandaşa saldırdı. Sokak ortasında yaşanan olay sırasında vatandaş darbedilirken, çevrede bulunan kişiler kavgayı ayırmak için araya girdi.

Yaşanan arbede, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırı anı ve çevrede yaşanan panik dikkat çekti.

Şüpheliler Olay Yerinden Uzaklaştı

Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından saldırganların olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Darp edilen vatandaşın yaşadığı olay çevrede büyük tepkiye neden oldu.

İnceleme Başlatılması Bekleniyor

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor. Görüntüler üzerinden saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.