Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem, 28 Haziran Pazar günü saat 15.56'da meydana geldi.

AFAD, depremin merkez üssünün Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olduğunu açıklarken, sarsıntının 4.0 büyüklüğünde ve 11.33 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Kandilli 4.1 Olarak Ölçtü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre depremin derinliği 12.7 kilometre olarak kaydedildi.

Vatandaşlar Sokağa Çıktı

Deprem, Sındırgı başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Olumsuz Bir Durum Bildirilmedi

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yetkililer gelişmeleri takip ederken, AFAD ve ilgili kurumlar bölgede incelemelerini sürdürüyor.