Edinilen bilgiye göre, son günlerde Alanya sahillerinde denize giren vatandaşlar ile yabancı turistlerin kumsalda bıraktıkları cep telefonlarının çalındığı yönünde art arda ihbarlar gelmesi üzerine Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yüzerek Kaçmaya Çalıştı

Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin plajlarda vatandaş gibi dolaştığını, uygun anı kollayarak cep telefonlarını çaldığını belirledi. Yapılan incelemelerde zanlının hırsızlığın ardından dikkat çekmemek için denize girerek yüzdüğü ve olay yerinden bu şekilde uzaklaştığı tespit edildi.

Köprü Altında Yakalandı

Şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz takip sonucunda gözlerden uzak bir köprü altında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında piyasa değeri oldukça yüksek 8-9 adet son model cep telefonu ele geçirildi. Telefonların aralarında iPhone 17 Pro Max modellerinin de bulunduğu öğrenildi.

Telefonlar Sahiplerine Teslim Edilecek

Ele geçirilen telefonların emniyette yapılacak işlemlerin ardından sahiplerine teslim edilmesi beklenirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin özellikle yaz sezonunda sahil bölgelerinde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı denetim ve güvenlik çalışmalarını artırdığı bildirildi.