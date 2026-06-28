Milli Piyango Online tarafından 28 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde büyük ikramiye 10.570.658 TL olarak belirlenirken, kazandıran numaralar da belli oldu.

Çekilişin ardından Alanya, Antalya ve Türkiye genelinde binlerce kişi kuponlarını kontrol etmeye başladı. Sonuçlar, Milli Piyango'nun resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI

28 Haziran 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

1 - 7 - 13 - 14 - 29

Şanslı Numara: 6

Bu kombinasyonu doğru tahmin eden talihli ya da talihliler, 10.570.658 TL tutarındaki büyük ikramiyeyi kazandı.

KUPONLAR KONTROL EDİLMEYE BAŞLANDI

Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Milli Piyango'nun resmi sonuç sorgulama ekranına yöneldi. İkramiye dağılımı ve kazanan kişi sayısına ilişkin detayların da resmi sistem üzerinden paylaşılması bekleniyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞLERİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Her hafta düzenlenen Şans Topu çekilişleri, yüksek ikramiye tutarları nedeniyle milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Büyük ödüllerin yanı sıra farklı ikramiye kategorilerinde de çok sayıda talihliye ödeme yapılıyor.

Yetkililer, sonuçların yalnızca Milli Piyango'nun resmi kanalları üzerinden kontrol edilmesini öneriyor.