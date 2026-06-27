Ekranların sevilen yüzü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Daye Ay Keten ile dünyaevine girdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, aralarında 16 yaş fark bulunan çift, mutlu günlerini sosyal medya üzerinden takipçilerine duyurdu.

Nikah merasiminin ardından kişisel hesaplarından ortak bir fotoğraf yayınlayan ikili, paylaşımlarına "Yeni seviye açıldı" notunu düştü. Bu esprili mesaj, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.

SANAT DÜNYASI NİKAHTA BULUŞTU

Magazin gündeminde geniş yer bulan düğün töreni, televizyon ve sinema dünyasının tanınmış simalarını bir araya getirdi. Çiftin bu özel gününe katılan davetliler arasında Birce Akalay, Merve Dizdar, Eda Ece ve Aslı Enver gibi popüler isimler yer aldı.

Ünlü konukların gece boyunca kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı eğlenceli fotoğraflar, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü ve organizasyon haftanın en çok konuşulan etkinlikleri arasına girdi.

İBRAHİM SELİM'İN KARİYER YOLCULUĞU

Özellikle YouTube ve çeşitli dijital platformlarda yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" adlı talk show programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Selim, samimi sunumuyla dikkat çekiyor. Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde ve çeşitli dizilerde rol alan başarılı ismin, özel hayatında attığı bu yeni adım hayranları tarafından sevinçle karşılandı.